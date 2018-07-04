الرئيس اليمنى: نفذنا عدة مشروعات خدمية بدعم التحالف

كتبت: ايمان حنا

عقد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى اليوم اجتماعا للقيادات التنفيذيه بمحافظة الضالع بمشاركة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي، واللواء ركن على مقبل صالح محافظ الضالع ووكلاء المحافظة والوكلاء المساعدين وعدد من الوزراء المعنيين.

أوضح الرئيس اليمنى خلال اللقاء تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية ووقوف ابناء شعبنا اليمنى وبدعم وإسناد من الاشقاء فى دول التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعوديه ومشاركة فاعلة من دولة الامارات فى مواجهة المليشيات الحوثية الايرانية ومشروعها الظلامى الدخيل على بلدنا ومجتمعنا ومحيطنا بصورة عامة ذلك المشروع الفارسى المتلبس بالزيف والادعاءات الباطله.

وثمن التضحيات وصمود ابناء الوطن لاستعادة الوطن فى إطار محيطة وهويته القوميه العربية.

وتطرق الرئيس الى جهود الدوله فى تطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات والاحتياجات الممكنه ليتجاوز مواطنينا تداعيات معاناة وحرب ظالمه طالت شرائح المجتمع المختلفة.

وقال لقد بدأنا بتنفيذ العديد من المشاريع الخدميه الضروريه وبتعاون ودعم الاشقاء فى التحالف والصناديق المانحه وسنعمل على تعزيز ذلك لتحقيق مطالب شعبنا الاساسيه فى توفير خدمات المياة والكهرباء والصحه والتعليم والطرقات التى فشلت الحكومات المتعاقبه ومنذ ستين عاما على توفيرها

ووجه الرئيس فى هذا الصدد الحكومة باعتماد بمبلغ مليار ريال لمحافظة الضالع لمواجهة الاحتياجات العاجله فى الخدمات الاساسيه وفقاً والمهم والأهم وبنظر محافظ المحافظه

ومن جانبه عبر محافظ الضالع اللواء ركن على مقبل صالح عن سعادته وامتنانه بهذا اللقاء باسمه ونيابة عن ابناء المحافظة لفخامة الرئيس الذى تثمر لقاءات ابنا محافظة الضالع به إنجازات وأعمال ملموسة تلامس هموم المواطن وتطلعاته الاساسيه فى إطار الاحتياجات والخدمات الملحة وقال هناك العديد من المشاريع التى تم إنجازها فى ظل الظروف الصعبه والاستثنائية التى يمر بها الوطن الا ان الاحتياج متزايد فى قطاعات المياة والكهرباء والصحة والتعليم والطرقات وغيرها وهذا الخمس المطالَب التى دائما ما يؤكد عليها فخامتكم باعتبارها أساس الحياة ومرتكز مقومات الدولة.

كما تحدث الوكلاء والمدراء المعنيين عن واقع مرافق وزاراتهم والاحتياجات والطموحات المأمولة.

وقد عقب الوزراء المعنيين على جملة المطالَب والاحتياجات فى إطار وزاراتهم منوهين بعدد من المشاريع التى تم تنفيذها واُخرى قيد الدراسة والتنفيذ بدعم حكومى اوعبر الاشقاء فى المملكة العربيه السعودية ودولة الامارات من خلال اعادة تأهيل وجاهزية عدد من المدارس بالمحافظه.

وكذلك اعادة تأهيل طريق قعطبه الضالع الحبيلين بتمويل من المملكة العربية السعودية واستئناف مشروع العوابل القزعه بن مسلم بتمويل من الصندوق العربى للانماء ومشروع العوابل مريس.

كما حث الرئيس فى هذا الصدد على استكمال الطريق الدائرى لمدينة الضالع عبر التمويلات المرصودة لإعادة الإعمار.