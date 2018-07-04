video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 08:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس المكسيكى يجتمع بنظيره السابق فى القصر الرئاسى

الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:11 ص
الرئيس المكسيكى يجتمع بنظيره السابق فى القصر الرئاسى الرئيس المكسيكى الجديد
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)
إضافة تعليق

اجتمع الرئيس المكسيكى الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مع نظيره السابق إنريكي بينا نييتو أمس الثلاثاء، فى القصر الرئاسى، بعد وصوله وسط تواجد أمنى مكثف بمدينة مكسيكو سيتى.

حقق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، انتصارا كبيرا فى الانتخابات الرئاسية المكسيكية التى جرت أمس الأحد، ليحقق بذلك انتصارا جديدا لأحزاب وتيارات اليسار.

واستغل لوبيز غضب الناخبين من سلسلة تكاد لا تنتهى من فضائح الفساد والعنف المروع بتقديم نفسه على أنه المرشح المناهض للمؤسسات التقليدية الذى سيطرد "مافيا السلطة". 

وينتظر أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تحديات كبيرة من العنف المرتبط بتهريب المخدرات إلى العلاقة المعقدة مع الولايات المتحدة.

 

تواجد قوات الأمن لحماية الرئيس المكسيكى الجديد
تواجد قوات الأمن لحماية الرئيس المكسيكى الجديد

 

الرئيس المكسيكى الجديد ونظيره السابق
الرئيس المكسيكى الجديد ونظيره السابق

 

جاني من ترحيب الرئيس المكسيكى السابق بنظيره الحالى
جاني من ترحيب الرئيس المكسيكى السابق بنظيره الحالى

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

تجول الرئيس السابق والحالى فى القصر
تجول الرئيس السابق والحالى فى القصر

 

موكب الرئيس المكسيكى الجديد
موكب الرئيس المكسيكى الجديد

 

جانب من الموكب
جانب من الموكب

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب: منذ لقائى بـ"لوبيز" فى الماضى توقعت أن يصبح رئيساً للمكسيك

المكسيك

اخبار المكسيك

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

تعرف على مواعيد مباريات ليفربول الودية استعدادا للموسم الجديد

تعرف على مواعيد مباريات ليفربول الودية استعدادا للموسم الجديد

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة