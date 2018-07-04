video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يصل مدينة لاجوس فى نيجيريا

الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:03 ص
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يصل مدينة لاجوس فى نيجيريا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
إضافة تعليق

وصل اليوم الأربعاء، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى مدينة لاجوس فى نيجيريا بعد وصوله أمس الثلاثاء، لمدينة بوجا، لعقد اجتماع مع نظيره النيجيرى محمد بخارى.

وتوجه ماكرون إلى مدينة لاجوس العاصمة الاقتصادية والثقافية لغرب إفريقيا حيث ينوى نسج علاقات أقوى مع الدول الأفريقية الناطقة بالإنجليزية.

وزار ماكرون ضريح أفريقيا، كما استمع للموسيقى النيجيرى فيمى كوتى الذى عرض فى ضريح أفريكا، غضافة إلى عقد مؤتمر مع الشباب الإفريقى والرد على أسئلتهم واستفساراتهم.

ومن المقرر أن يناقش ماكرون خلال لقائه نظيره النيجيرى، القضايا الأمنية العامة فى المنطقة، فنيجيريا تعد قوة عسكرية فعالة فى غرب أفريقيا إذ يبلغ عديد جيشها 200 ألف رجل لكنها تواجه أعمال عنف وهجمات تشنها جماعة بوكو حرام المتطرفة.

ويواجه هذا البلد تحديات أمنية عديدة وتزايدا فى أعمال العنف خصوصا مع النزاع بين المزارعين الحضر ومربى الماشية الرحل، الذى أسفر عن سقوط نحو 1000 قتيل منذ بداية العام.

الرئيس الفرنسى إيمانويل
الرئيس الفرنسى إيمانويل

 

ماكرون بجانب الفنان النيجيرى جيمى كوتى
ماكرون بجانب الفنان النيجيرى جيمى كوتى

 

جانب من وصول ماكرون حفلا فنيا
جانب من وصول ماكرون حفلا فنيا

 

ماكرون داخل حفلا فنيا
ماكرون داخل حفلا فنيا

 

تواجد ماكرون خلال الحفل
تواجد ماكرون خلال الحفل

 

جانب من كلمة ماكرون
جانب من كلمة ماكرون

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماكرون يبدأ زيارة إلى نيجيريا بعد زيارته إلى موريتانيا

ماكرون يستبدل سفير فرنسا فى المجر بعد تسريب مذكرة مؤيدة لأوربان

فرنسا

نيجيريا

اخبار فرنسا

اخبار نيجيريا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
على جمعة: "الدواعش" يروجون لتنظيمهم من خلال الأفلام الإباحية

على جمعة: "الدواعش" يروجون لتنظيمهم من خلال الأفلام الإباحية

ضحايا مونديال 2018.. المدافع الأرجنتينى ماسكيرانو يعلن اعتزاله دوليا..لوكاس بيليا:حان الوقت لأضع حدا لمسيرتى مع الأرجنتين..إنييستا يعتزل بعد هزيمة إسبانيا أمام روسيا..والمكسيكى ماركيز يكتب نهاية مشاركتة الدولية

ضحايا مونديال 2018.. المدافع الأرجنتينى ماسكيرانو يعلن اعتزاله دوليا..لوكاس بيليا:حان الوقت لأضع حدا لمسيرتى مع الأرجنتين..إنييستا يعتزل بعد هزيمة إسبانيا أمام روسيا..والمكسيكى ماركيز يكتب نهاية مشاركتة الدولية

دراسة: الإسبرين يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويبطئ من تقدمه

دراسة: الإسبرين يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويبطئ من تقدمه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة