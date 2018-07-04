الرئيس الإيرانى يجتمع مع نظيره النمساوى فى فيينا

وصل الرئيس الإيرانى حسن روحانى إلى النمسا، اليوم الأربعاء، واستقبله نظيره النمساوى ألكسندر فان دير بيلين في فيينا، ومن المتوقع أن يناقش روحانى الاتفاق النووى.

وينتظر أن يعقد روحانى مؤتمرين صحفيين مع كل من فان دير بيلين والمستشار النمساوى سيباستيان كورتس في وقت لاحق اليوم.

وقالت وزارة خارجية النمسا أمس الثلاثاء إنها ستنزع الصفة الدبلوماسية عن دبلوماسى إيرانى يدعى أسد الله يبلغ من العمر 46 عاما بعد القبض عليه في ألمانيا لصلته بما يشتبه أنها مؤامرة لتفجير اجتماع لجماعة إيرانية معارضة فى فرنسا.

وأعلنت إيران أمس الثلاثاء إنه ليس لها صلة بالمخطط المزعوم.