الداخلية تضبط 2222 بائع جائل فى وسائل المواصلات

كتب محمود عبد الراضي

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، حيث ضبطت 16 تشكيلا عصابيا، ضموا 36 متهما، ارتكبوا 16 واقعة سرقة متنوعة.

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 80 قضية "سرقات عامة ، سرقات مهمات مصلحية ، سرقات بالإكراه ، نشل"، و6 قضايا أسلحة نارية، و124 قضية مخدرات، و59 قطعة سلاح أبيض ، و43 قضية أموال عامة متنوعة "إختلاس ، إستيلاء ، تربح ، تزوير ، عملة وطنية مقلدة".

وضبطت شرطة النقل والمواصلات 12 قضية فى مجال الأحكام والقوانين المنظمة للسفر بقطارات السكة الحديد، و340 فى مجال قضايا الإتصالات والبريد، وتم تنفيذ "77 حكم جناية – 6470 حكم حبس"، وضبط 500 قطعة ألعاب نارية.

وأثمرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 34 قضية إستغلال أحداث فى جرائم التسول، و388 شخص لا يحملون بطاقة تحقيق الشخصية، و36 قضية مزاولة مهنة بدون ترخيص، و3015 مخالفة إدارية متنوعة، وتنفيذ إزالة 1072 حالة تعدى متنوعة، وضبط 3224 مخالفة عبور السكة الحديد ، وضبط 2222 بائع جائل.