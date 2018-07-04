video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الداخلية تضبط 2222 بائع جائل فى وسائل المواصلات

الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:59 م
الداخلية تضبط 2222 بائع جائل فى وسائل المواصلات الباعة الجائلين-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، حيث ضبطت 16 تشكيلا عصابيا، ضموا 36 متهما، ارتكبوا 16 واقعة سرقة متنوعة.
 
وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 80 قضية "سرقات عامة ، سرقات مهمات مصلحية ،  سرقات بالإكراه ، نشل"، و6 قضايا أسلحة نارية، و124 قضية مخدرات، و59 قطعة سلاح أبيض ، و43 قضية أموال عامة متنوعة "إختلاس ، إستيلاء ، تربح ، تزوير ، عملة وطنية مقلدة".
 
وضبطت شرطة النقل والمواصلات 12  قضية فى مجال الأحكام والقوانين المنظمة للسفر بقطارات السكة الحديد، و340  فى مجال قضايا الإتصالات والبريد، وتم تنفيذ "77 حكم جناية – 6470 حكم حبس"، وضبط 500 قطعة ألعاب نارية.
 
وأثمرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 34 قضية إستغلال أحداث فى جرائم التسول، و388  شخص لا يحملون بطاقة تحقيق الشخصية، و36 قضية مزاولة مهنة بدون ترخيص، و3015  مخالفة إدارية متنوعة، وتنفيذ إزالة 1072 حالة تعدى متنوعة، وضبط 3224 مخالفة عبور السكة الحديد ، وضبط 2222 بائع جائل.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية تضبط 672 قضية تموينية متنوعة فى حملات مكبرة على مستوى الجمهورية

ضبط مسجلة خطر وعاطل يسرقان رواد البنوك فى الغربية

الداخلية تضبط تاجر عملة بحوزته آلاف العملات الأجنبية بالغربية

الداخلية

النقل والمواصلات

اخبار الحوادث

حملات امنية

وزارة الداخلية




لا تفوتك
التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة