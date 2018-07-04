الداخلية تضبط 197 قطعة سلاح غير مرخص فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضى

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال 48 ساعة، فى ضبط 197 قطعة سلاح نارى بحوزة 180 متهما وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، فى حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية.

جاء لك بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.