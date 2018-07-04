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الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:01 م
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الداخلية تضبط 197 قطعة سلاح غير مرخص فى حملات أمنية

الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:46 م
الداخلية تضبط 197 قطعة سلاح غير مرخص فى حملات أمنية سلاح مضبوط - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال 48 ساعة، فى ضبط 197 قطعة سلاح نارى بحوزة 180 متهما وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، فى حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية.
 
 
جاء لك بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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