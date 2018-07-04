الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة جنوب مدينة تعز

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حررت قوات الجيش اليمنى مواقع جديدة فى جبهة حيفان جنوب مدينة تعز، وذكرت وكالة الانباء اليمنية /سبأ/ اليوم الثلاثاء، نقلا عن الناطق الرسمى للجيش فى تعز العقيد عبد الباسط البحر، أن المواجهات العنيفة مع ميليشيا الحوثى أسفرت عن تحرير مواقع جبل الصلة والممشاح وصولاً إلى منطقة الكرب بالاعبوس وسوق بنى على ومعهد الخير، كما تم تحرير جبل سعيد طه الاستراتيجى بالاثاور .

وأكد عبد الباسط أن الانتصارات مستمرة فى ظل فرار جماعى للمليشيات الحوثية التى تكبدت خسائر فادحة.

فى سياق متصل، قامت الفرق الهندسية لنزع الألغام التابعة لقوات الجيش اليمنى اليوم /الثلاثاء/ بمسح ونزع كميات من الألغام الأرضية التى خلفتها مليشيا الحوثى الإنقلابية جنوبى مديرية عسيلان، بمحافظة شبوة، جنوبى شرق البلاد .

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى " سبتمبر نت " نقلا عن مصدر عسكرى، أن الفرق الهندسية لنزع الألغام قامت بمسح ونزع وتصفية الألغام من منطقة بئر الجبرى، مضيفا أن عملية المسح ونزع الألغام جاءت بعد انفجار لغم أرضى من مخلفات المليشيا الحوثية قبل يومين وأسفرت عن إستشهاد أحد المواطنين.

وقال المصدر أن الفرق الهندسية سوف تستمر بمسح المنطقة المحيطة بها وصولا الى منطقة بيت منقوش، الواقعة غربى مديرية عسيلان، حتى يتمكن الفريق الهندسى من التخلص من الألغام ونزعها.

يذكر أن الفرق الهندسية لنزع الالغام حذرت جميع القاطنين بتلك المناطق والمجاورين لها من عدم دخولها أو الاقتراب منها حتى تقوم بمسح وتصفية المنطقة من الألغام.