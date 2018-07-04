video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة جنوب مدينة تعز

الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:10 ص
الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة جنوب مدينة تعز قوات الجيش اليمنى
أ ش أ
إضافة تعليق
حررت قوات الجيش اليمنى مواقع جديدة فى جبهة حيفان جنوب مدينة تعز، وذكرت وكالة الانباء اليمنية /سبأ/ اليوم الثلاثاء، نقلا عن الناطق الرسمى للجيش فى تعز العقيد عبد الباسط البحر، أن المواجهات العنيفة مع ميليشيا الحوثى أسفرت عن تحرير مواقع جبل الصلة والممشاح وصولاً إلى منطقة الكرب بالاعبوس وسوق بنى على ومعهد الخير، كما تم تحرير جبل سعيد طه الاستراتيجى بالاثاور.

وأكد عبد الباسط أن الانتصارات مستمرة فى ظل فرار جماعى للمليشيات الحوثية التى تكبدت خسائر فادحة.

فى سياق متصل، قامت الفرق الهندسية لنزع الألغام التابعة لقوات الجيش اليمنى اليوم /الثلاثاء/ بمسح ونزع كميات من الألغام الأرضية التى خلفتها مليشيا الحوثى الإنقلابية جنوبى مديرية عسيلان، بمحافظة شبوة، جنوبى شرق البلاد .

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى " سبتمبر نت " نقلا عن مصدر عسكرى، أن الفرق الهندسية لنزع الألغام قامت بمسح ونزع وتصفية الألغام من منطقة بئر الجبرى، مضيفا أن عملية المسح ونزع الألغام جاءت بعد انفجار لغم أرضى من مخلفات المليشيا الحوثية قبل يومين وأسفرت عن إستشهاد أحد المواطنين.

وقال المصدر أن الفرق الهندسية سوف تستمر بمسح المنطقة المحيطة بها وصولا الى منطقة بيت منقوش، الواقعة غربى مديرية عسيلان، حتى يتمكن الفريق الهندسى من التخلص من الألغام ونزعها.

يذكر أن الفرق الهندسية لنزع الالغام حذرت جميع القاطنين بتلك المناطق والمجاورين لها من عدم دخولها أو الاقتراب منها حتى تقوم بمسح وتصفية المنطقة من الألغام.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتحاد الدولى لصون الطبيعية يطالب بحماية موقع التراث العالمى فى اليمن

يونيسيف: لابد من إعطاء فرصة للسلام فى اليمن..و11 مليون طفل بحاجة لمساعدات

التحالف العربى يصدر 8 تصاريح لسفن متوجهة إلى موانىء اليمن خلال 24 ساعة

وصول المبعوث الأممى إلى اليمن لإجراء مباحثات مع الحوثيين

حلمى طولان يعتذر عن تولى القيادة الفنية لمنتخب اليمن

الفرنسية: الإمارات تعلن عن وقف مؤقت للعملية العسكرية فى الحديدة غرب اليمن

اليمن

أخبار اليمن

أخبار عربية

تعز




لا تفوتك
على جمعة: "الدواعش" يروجون لتنظيمهم من خلال الأفلام الإباحية

على جمعة: "الدواعش" يروجون لتنظيمهم من خلال الأفلام الإباحية

ضحايا مونديال 2018.. المدافع الأرجنتينى ماسكيرانو يعلن اعتزاله دوليا..لوكاس بيليا:حان الوقت لأضع حدا لمسيرتى مع الأرجنتين..إنييستا يعتزل بعد هزيمة إسبانيا أمام روسيا..والمكسيكى ماركيز يكتب نهاية مشاركتة الدولية

ضحايا مونديال 2018.. المدافع الأرجنتينى ماسكيرانو يعلن اعتزاله دوليا..لوكاس بيليا:حان الوقت لأضع حدا لمسيرتى مع الأرجنتين..إنييستا يعتزل بعد هزيمة إسبانيا أمام روسيا..والمكسيكى ماركيز يكتب نهاية مشاركتة الدولية

دراسة: الإسبرين يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويبطئ من تقدمه

دراسة: الإسبرين يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويبطئ من تقدمه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة