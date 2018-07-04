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الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:59 م
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الجيش الفلبينى يستعيد بلدة بعد 12 ساعة من سقوطها فى أيدى إرهابيين

الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:57 م
الجيش الفلبينى يستعيد بلدة بعد 12 ساعة من سقوطها فى أيدى إرهابيين الجيش الفلبينى - أرشيفية
رويترز
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قال الجيش الفلبينى، اليوم الأربعاء، إن قواته مدعومة بآليات مدرعة استعادت بلدة فى الجنوب بعد 12 ساعة من سيطرة إرهابيين موالين لتنظيم لداعش عليها، وإن أربعة مسلحين قتلوا فى اشتباكات داخل البلدة.

جاءت الاشتباكات بعد تحذيرات الرئيس رودريجو دوتيرتى من أن فلول جماعات مسلحة موالية لتنظيم داعش يجندون أشخاصا وما زالوا يخططون لشن هجمات فى عدة مدن في الجنوب لإقامة دولة مستقلة.

وقال اللفتنانت كولونيل هارولد كابونوك قائد إحدى كتائب الجيش في بيان إن الجنود لاحقوا مسلحين من جماعة (مقاتلى حرية بانجسامورو الإسلامية" الذين فروا إلى التلال بعد أن حاولوا احتلال بلدة داتو باجلاس.

وأضاف أن الجيش سيواصل "إحباط مخطط جماعة مقاتلى حرية بانجسامورو لنشر الرعب" فى جنوب البلاد المضطرب، ولم تصدر الجماعة المتشددة أى تعليق.

وبقي مئات السكان فى ملاجئ ولم تسمح لهم السلطات بالعودة إلى منازلهم بعد أن وجد الجنود عبوات ناسفة وشراكا خداعية أخرى في بلدة داتو باجلاس.

وقال كابونوك إن أربعة مسلحين قتلوا وأصيب اثنان آخران. وأصيب جندي ومسؤول في قوة أمنية محلية أيضا.

وقتل الجنود أكثر من 40 من مسلحي جماعة (مقاتلى حرية بانجسامورو الإسلامية) خلال الشهور الأربع الماضية في هجمات جوية وبرية وصفها الجيش بأنها تحركات استباقية لإحباط هجمات للمسلحين على مدن.


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