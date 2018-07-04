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الجمعة المقبل.. إغلاق شارع وادى النيل بالمهندسين 3 سنوات لإنشاء المترو

الأربعاء، 04 يوليه 2018 03:44 م
الجمعة المقبل.. إغلاق شارع وادى النيل بالمهندسين 3 سنوات لإنشاء المترو محافظ الجيزة كمال الدالى
(أ ش أ)
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قرر محافظ الجيزة، إغلاق شارع وادى النيل بالمهندسين بدءا من الساعة الواحدة صباح بعد غد /الجمعة/ ولمدة 3 سنوات؛ للبدء فى الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وقال المحافظ - فى تصريح، اليوم الأربعاء "إن المحافظة ستبدأ وبالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة تنفيذ إغلاق الحركة المرورية بشارع وادى النيل لمسافة 300 متر فى الاتجاهين من تقاطعه مع شارع جزيرة العرب حتى تقاطعه مع شارع شهاب، وإغلاق شارع الحجاز فى الاتجاهين من تقاطعه مع شارع وادى النيل حتى تقاطعه مع شارع محمود بدر الدين بطول 100 متر".

وأضاف المحافظ "أن التحويلات المرورية تأتى تنفيذاً لأعمال إنشاء محطة وادى النيل بالخط الثالث للمشروع القومى لمترو الأنفاق".. موضحا أن التعديلات المرورية تتضمن القادم من نفق وادى النيل اتجاه شارع جامعة الدول العربية عليه الدخول يمينا لشارع شهاب إجبارى حتى الوصول لشارع جامعة الدول العربية، أما القادم من نفق وادى النيل اتجاه شارع جزيرة العرب فعليه الدخول يمينا من شارع شهاب ثم يسارا بشارع لبنان ومنه لشارع جزيرة العرب ،والقادم من نفق وادى النيل اتجاه شارع الحجاز عليه الدخول يسارا لشارع على عبد الحليم البهى أول مخرج النفق ثم يمينا بشارع محمود بدر الدين وصولا لشارع الحجاز، والقادم من شارع جامعة الدول العربية اتجاه نفق وادى النيل عليه الدخول يسارا اتجاه شارع جزيرة العرب ثم يمينا لشارع لبنان ثم يمينا بشارع شهاب وصولا لشارع ونفق وادى النيل.

وأشار إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بنطاق التحويلات بالكامل ونشر الخدمات المرورية لمساعدة قائدى السيارات فى الاتجاهات الجديدة، مهيبا بقائدى السيارات الالتزام بالتحويلات المشار إليها تجنباً لحدوث أى كثافات مرورية.

 

 


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