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الاتصالات:نستهدف ببرنامج الحكومة تعظيم التنمية التكنولوجيةو التحول الرقمى

الأربعاء، 04 يوليه 2018 08:38 م
الاتصالات:نستهدف ببرنامج الحكومة تعظيم التنمية التكنولوجيةو التحول الرقمى المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت: هبة السيد
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قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة لديها دور رئيسى فى تنفيذ برنامج الحكومة الذى يتضمن خطط مفصلة من بينها إعداد كوادر بشرية كثيفة فى كافة روافد التكنولوجيا الحديثة وجذب استثمارات وتوطين صناعة التكنولوجيا الحديثة مثل تصنيع التابليت وغيرها من الإليكترونيات.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الوزارة تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن من تنفيذ مشروعات للتحول نحو مجتمع رقمى، حيث لا يقتصر الأمر على الخدمات الحكومية فقط بل تمتد لخدمات القطاع الخاص اذ توجد العديد من الأنشطة التى تعتمد عليها تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى رعاية رواد الأعمال فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنشيط الإبداع وتشجيع الشباب فى هذا الإتجاه.

و تستهدف الحكومة فى برنامجها "مصر تنطلق"  18/2019 حتى 21/2022 تعميق التنمية التكنولوجية ومعالجة الفجوات التكنولوجية وتطوير الخدمات و التحول الرقمى وغيرها من المحاور مما تختص به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


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