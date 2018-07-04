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الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:42 م
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الأمير ويليام وتيريزا ماى يهنئان منتخب إنجلتر لتأهله لربع نهائى المونديال

الأربعاء، 04 يوليه 2018 03:00 م
الأمير ويليام وتيريزا ماى يهنئان منتخب إنجلتر لتأهله لربع نهائى المونديال منتخب إنجلترا
لندن (أ ش أ)
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هنأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، والأمير ويليام دوق كامبريدج، منتخب إنجلترا لكرة القدم على تأهله لربع نهائى بطولة كأس العالم لكرة القدم، عقب فوز "الأسود الثلاثة" على كولومبيا فى دور الـ16 من البطولة.

وكتب دوق كامبريدج - عبر حسابه على موقع (تويتر) - "لقد قدمتم عملا جيدا وحجزتم مكانكم فى ربع نهائى المونديال.. عليكم أن تعلموا أن كل البلاد ستكون معكم يوم السبت، هيا يا إنجلترا".

وعبر نفس شبكة التواصل الاجتماعى، هنأت تيريزا ماى منتخب "الأسود الثلاثة" وكتبت: "التهانى للمنتخب.. حافظوا على العلم يرفرف معنا".

وكان منتخب إنجلترا قد تغلب كولومبيا بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل (1-1)، ليعبر منتخب "الأسود الثلاثة" إلى دور الثمانية حيث سيواجه السويد.

 


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