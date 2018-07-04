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الأرصاد: غدا طقس حار بالوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأربعاء، 04 يوليه 2018 10:46 ص
الأرصاد: غدا طقس حار بالوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى  شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب البلاد و جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة العظمى 37  والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31  والصغرى 23 درجة.

 

 

 


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