video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 09:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأربعاء، 04 يوليه 2018 08:00 ص
الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة درجات الحرارة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة شمالاً، ليسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.
 
 
 
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وعلى جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

 
الصغرى العظمى 
القاهرة 24 37 
وسط الدلتا 23 36
الإسكندرية 23 31
بلطيم 23 32
مطروح 22 31
السلوم 20 30
سيوة 25 39
بورسعيد 24 33
دمياط 23 32
العريش 20 32
رفح 20 32
الإسماعيلية 22 37
السويس 24 35
رأس سدر 24 32
نخل 20 36
نويبع 27 37
طابا 25 36 
كاترين 20 34
الطور 28 35
شرم الشيخ 29 38 
الغردقة 29 37
مرسى علم 29 36
الفيوم 22 38
بني سويف 22 38
المنيا 22 38
أسيوط 24 39
سوهاج 25 39
قنا 25 40
الأقصر 26 41
أسوان 28 42
أبوسمبل 28 41
الوادي الجديد 28 42
شلاتين 28 37 
أبو رماد 28 38
رأس حدربة 28 37
حلايب 29 35
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

 
الصغرى العظمى 
مكة المكرمة 31 42 
المدينة 33 46
الرياض 30 45
المنامة 32 39
أبوظبى 32 44
الدوحة 30 40
الكويت 32 46
دمشق 18 40
بيروت 25 30
عمان 20 35
القدس 20 31
غزة 24 30
بغداد 31 47
مسقط 31 36 
صنعاء 16 28
الخرطوم 28 40
طرابلس 24 32
تونس 25 36
الجزائر 20 28
الرباط 16 25
نواكشوط 23 28
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 
الصغرى العظمى 
أنقرة 13 32 
اسطنبول 21 30
إسلام آباد 23 31
نيودلهي 28 35
جاكرتا 24 33
بكين 25 29
كوالالمبور 23 32
طوكيو 24 32
أثينا 23 34
روما 20 32
باريس 18 29
مدريد 26 30
برلين 15 29
لندن 16 25
مونتريال 23 34
موسكو 11 20
نيويورك 23 31
واشنطن 24 33
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد تطمئن المواطنين: الطقس مستقر.. غدا ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37.. وتؤكد: الارتفاع لا يتعدى درجة ودرجتين.. وتكشف: استقرار الأحوال الجوية لآخر الأسبوع الجارى.. وتنصح بعدم التعرض للشمس

للمصريين بالخارج.. إزاى تسجل بياناتك للمشاركة بمبادرة الهجرة "إجازتك بوطنك"

درجات الحرارة

الارصاد الجوية

اخبار مصر

مصر اليوم

الطقس




لا تفوتك
"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة