استجواب 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق بمدينة نصر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق بأسلوب كسر الباب، ضبطوا عقب سرقتهم جهاز "لاب توب" من شقة أحد المواطنين وجارى مناقشتهم لبيان ارتكابهم وقائع سرقات أخرى.

البداية مع تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من أحد أصحاب محلات بيع أجهزة الكمبيوتر، مفادها قيام 3 أشخاص بعرض جهاز كمبيوتر "لاب توب" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية، وانتقل النقيب محمد أشرف حلمى معاون المباحث وبصحبته القوة المرافقة، وتمكن من ضبطهم وتبين أن المتهمين "محمد ن" عاطل 20 سنة و"على ا" 21 سنة عاطل و"عادل د"، وبحوزتهم جهاز كمبيوتر "لاب توب" مجهول المصدر، وبمناقشتهم عن مصدره اعترفوا بسرقته من داخل مسكن " عادل د " 60 سنة.

وبمناقشة المتهمين اعترفوا بارتكاب وقائع اخرى وسرقة مبالغ مالية بنفس الأسلوب من شقة مواطن بالنزهة والتجمع الخامس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم إلى جهات التحقيق.