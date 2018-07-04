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الأربعاء، 04 يوليه 2018 09:51 ص
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ارتفاع عدد ضحايا غرق عبارة بإندونيسيا إلى 29 شخصا

الأربعاء، 04 يوليه 2018 07:49 ص
ارتفاع عدد ضحايا غرق عبارة بإندونيسيا إلى 29 شخصا غرق عبارة - أرشيفية
جاكرتا (رويترز)
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قال مسؤولون اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 29 شخصا لقوا حتفهم بعد أن غرقت عبارة قرب جزيرة سولاويسى بينما تبحث فرق الإنقاذ عن عشرات الركاب المفقودين بعد يوم من وقوع الحادث.

ويأتى الحادث بعد أسابيع قليلة من غرق عبارة كانت مكتظة بالركاب فى بحيرة توبا التى تعد واحدة من أعمق البحيرات البركانية فى العالم والذى حصد أرواح أكثر من 200 شخص.

وقالت الوكالة الإقليمية للتخفيف من الكوارث إنه تأكدت وفاة 29 شخصا فى حادث الثلاثاء ولا يزال 41 شخصا فى عداد المفقودين، وجرى إنقاذ 69 راكبا آخرين.

وكانت العبارة تحمل عدد غير معلوم من السيارات عندما بدأت تمتلئ بالمياه وتغرق. وقال مسؤول بوزارة النقل لرويترز إن العبارة كانت قريبة من الشاطئ وإن الربان صدمها بشعاب مرجانية فى محاولة للمساعدة فى جهود الإنقاذ.

وأظهرت صور على التلفزيون أمس الثلاثاء عشرات الركاب يتشبثون بالسفينة أو يسبحون فى المياه مرتدين سترات الإنقاذ.

وتعانى إندونيسيا من حوادث متكررة لغرق السفن بسبب تجاهل قواعد السلامة وحمولة السفن الزائدة عن الحد.

 


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