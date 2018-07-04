video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

احتشاد مؤيدى رئيس الوزراء الماليزى السابق بالقرب من مقر محاكمته لمؤازرته - صور

الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:28 م
احتشاد مؤيدى رئيس الوزراء الماليزى السابق بالقرب من مقر محاكمته لمؤازرته - صور رئيس وزراء ماليزيا السابق محاطا بعناصر من الشرطة
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
إضافة تعليق

شهدت جلسة محاكمة رئيس الوزراء الماليزى السابق نجيب عبد الرزاق مظاهرات لأعداد كبيرة من مؤيديه، الذين احتشدوا فى محيط مقر المحكمة، بينما ظهر المسئول السابق محاطا بعناصر من الشرط الماليزية، الذى جاءوا لتأمين المحاكمة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الماليزى السابق "نجيب عبد الرزاق"، اليوم الأربعاء، إن محاكمته تعد أفضل خيار من أجل إثبات براءته من الاتهامات الأربعة الموجهة إليه، وذلك عقب الإفراج عنه بكفالة مالية تقدر بـ 250 ألف دولار.

وأضاف عبد الرزاق -خلال مؤتمر صحفى نقلته شبكة "إيه بى سي" الأمريكية- أن "المحاكمة تعد فرصة جيدة لى من أجل تبرئة اسمى عقب التشهير والاتهامات".

وأضافت الشبكة أنه من المقرر أن تبدأ محاكمة عبد الرزاق فى الثامن من شهر فبراير المقبل، مشيرة إلى أن قاضيًا بالمحكمة العليا فى العاصمة "كوالالمبور" أصدر حكمًا بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق بكفالة مالية تقدر بـ250 ألف دولار وأمره بتسليم جوازى السفر الدبلوماسيين.

عدد من مؤيدى رئيس وزراء ماليزيا السابق احتشدوا أمام المحكمة
عدد من مؤيدى رئيس وزراء ماليزيا السابق احتشدوا أمام المحكمة

لافته تدعو لإطلاق سراح رئيس الوزراء الماليزى السابق نجيب عبد الرزاق
لافته تدعو لإطلاق سراح رئيس الوزراء الماليزى السابق نجيب عبد الرزاق

عبد الرزاق محاطا برجال الأمن أثناء دخوله المحكمة
عبد الرزاق محاطا برجال الأمن أثناء دخوله المحكمة

الأمن يحيط بعبد الرزاق أثناء دخوله لمقر المحكمة
الأمن يحيط بعبد الرزاق أثناء دخوله لمقر المحكمة

رئيس وزراء ماليزيا فى طريقه للمحكمة
رئيس وزراء ماليزيا فى طريقه للمحكمة

عبد الرزاق ينظر لمؤيديه بابتسامة
عبد الرزاق ينظر لمؤيديه بابتسامة

عبد الرزاق فى طريقه لمقر المحكمة
عبد الرزاق فى طريقه لمقر المحكمة

عبد الرازق ونظرو تحمل قلقا كبيرا حول مستقبله الغامض
عبد الرازق ونظرو تحمل قلقا كبيرا حول مستقبله الغامض

مؤيدو عبد الرزاق يحاولون التقاط الصور لرئيس الوزراء
مؤيدو عبد الرزاق يحاولون التقاط الصور لرئيس الوزراء

رئيس الوزراء الماليزى السابق ملوحا لمؤيديه
رئيس الوزراء الماليزى السابق ملوحا لمؤيديه

ابتسامه تحاول إخفاء حالة القلق المهيمنة على رئيس الوزراء السابق
ابتسامه تحاول إخفاء حالة القلق المهيمنة على رئيس الوزراء السابق

الضيق يبدو على وجه عبد الرزاق داخل المحكمة
الضيق يبدو على وجه عبد الرزاق داخل المحكمة

النائب العام الماليزى يلقى مرافعته أمام المحكمة
النائب العام الماليزى يلقى مرافعته أمام المحكمة

مشادة بين أحد مؤيدى عبد الرزاق وفرد أمن داخل المحكمة
مشادة بين أحد مؤيدى عبد الرزاق وفرد أمن داخل المحكمة

أحد أفراد الأمن يطالب مؤيد لرئيس الوزراء بالالتزام بالتعليمات الأمنية
أحد أفراد الأمن يطالب مؤيد لرئيس الوزراء بالالتزام بالتعليمات الأمنية

زوجة رئيس الوزراء الماليزى السابق
زوجة رئيس الوزراء الماليزى السابق

زوجة رئيس الوزراء الماليزى السابق تظهر أثناء جلسة محاكمته
زوجة رئيس الوزراء الماليزى السابق تظهر أثناء جلسة محاكمته

رئيس وزراء ماليزيا السابق أثناء محاكمته
رئيس وزراء ماليزيا السابق أثناء محاكمته

عبد الرزاق يصافح أحد مؤيديه
عبد الرزاق يصافح أحد مؤيديه

أفراد من أسرة عبد الرزاق
أفراد من أسرة عبد الرزاق

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء ماليزيا السابق: المحاكمة أفضل فرصة لإثبات البراءة

رئيس وزراء ماليزيا السابق يدفع ببراءته فى اتهامه بخيانة الأمانة واستغلال السلطة

صور.. محاكمة رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبدالرازق فى كوالامبور

ماليزيا

نجيب عبد الرزاق

كوالالامبور

محاكمة عبد الرزاق

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة