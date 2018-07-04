احتشاد مؤيدى رئيس الوزراء الماليزى السابق بالقرب من مقر محاكمته لمؤازرته - صور

شهدت جلسة محاكمة رئيس الوزراء الماليزى السابق نجيب عبد الرزاق مظاهرات لأعداد كبيرة من مؤيديه، الذين احتشدوا فى محيط مقر المحكمة، بينما ظهر المسئول السابق محاطا بعناصر من الشرط الماليزية، الذى جاءوا لتأمين المحاكمة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الماليزى السابق "نجيب عبد الرزاق"، اليوم الأربعاء، إن محاكمته تعد أفضل خيار من أجل إثبات براءته من الاتهامات الأربعة الموجهة إليه، وذلك عقب الإفراج عنه بكفالة مالية تقدر بـ 250 ألف دولار.
وأضاف عبد الرزاق -خلال مؤتمر صحفى نقلته شبكة "إيه بى سي" الأمريكية- أن "المحاكمة تعد فرصة جيدة لى من أجل تبرئة اسمى عقب التشهير والاتهامات".
وأضافت الشبكة أنه من المقرر أن تبدأ محاكمة عبد الرزاق فى الثامن من شهر فبراير المقبل، مشيرة إلى أن قاضيًا بالمحكمة العليا فى العاصمة "كوالالمبور" أصدر حكمًا بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق بكفالة مالية تقدر بـ250 ألف دولار وأمره بتسليم جوازى السفر الدبلوماسيين.
عدد من مؤيدى رئيس وزراء ماليزيا السابق احتشدوا أمام المحكمة
لافته تدعو لإطلاق سراح رئيس الوزراء الماليزى السابق نجيب عبد الرزاق
عبد الرزاق محاطا برجال الأمن أثناء دخوله المحكمة
الأمن يحيط بعبد الرزاق أثناء دخوله لمقر المحكمة
رئيس وزراء ماليزيا فى طريقه للمحكمة
عبد الرزاق ينظر لمؤيديه بابتسامة
عبد الرزاق فى طريقه لمقر المحكمة
عبد الرازق ونظرو تحمل قلقا كبيرا حول مستقبله الغامض
مؤيدو عبد الرزاق يحاولون التقاط الصور لرئيس الوزراء
رئيس الوزراء الماليزى السابق ملوحا لمؤيديه
ابتسامه تحاول إخفاء حالة القلق المهيمنة على رئيس الوزراء السابق
الضيق يبدو على وجه عبد الرزاق داخل المحكمة
النائب العام الماليزى يلقى مرافعته أمام المحكمة
مشادة بين أحد مؤيدى عبد الرزاق وفرد أمن داخل المحكمة
أحد أفراد الأمن يطالب مؤيد لرئيس الوزراء بالالتزام بالتعليمات الأمنية
زوجة رئيس الوزراء الماليزى السابق
زوجة رئيس الوزراء الماليزى السابق تظهر أثناء جلسة محاكمته
رئيس وزراء ماليزيا السابق أثناء محاكمته
عبد الرزاق يصافح أحد مؤيديه
أفراد من أسرة عبد الرزاق
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