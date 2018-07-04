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اتحاد الجمعيات الأهلية: تحمل نفقات تعليم حفظة القرآن العام الدراسى المقبل

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:39 ص
اتحاد الجمعيات الأهلية: تحمل نفقات تعليم حفظة القرآن العام الدراسى المقبل المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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قرر عز الدين فرغل، مدير الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية، منح والدة صاحب المركز الأول فى مسابقة حفظة القرآن الكريم على مستوى محافظة القاهرة، رحلة عمرة.
 
 
كما قرر أن يتحمل الاتحاد تكلفة مصروفات العام الدراسى المقبل للفائزين فى المسابقة وعددهم  25 شاب وفتاة من حفظة القرآن الكريم، من أبناء الجمعيات الأهلية والمؤسسات الإيوائية الموجودة بنطاق محافظة القاهرة.
 
 
من جانبه، قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إن مبادرة تحفيظ القرآن كانت مقترحا من اتحاد الجمعيات الأهلية، وكانت فكرة صائبة من عز فرغل رئيس الاتحاد، وتوجه بالشكر إلى من قاموا بتحفيظ هؤلاء الأطفال القرءان الكريم، مشيراً إلى أن عدد النسخ التى طبعت من القرءان الكريم اكثر من أى نسخ لكتاب أخر، فهو أكثر الكتب التى طبعت فى التاريخ.
 

وأضاف محافظ القاهرة، أن الجمعيات الأهلية قامت خلال عام 2018 بسلسلة من الأعمال الخيرية والتعاون مع محافظة القاهرة فى مختلف المجالات.

 
ويقام الحفل بحضور المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، وعز فرغل مدير الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة، واللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية، والدكتورة جيهان عبد الرحمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى عدد من ممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.

 


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