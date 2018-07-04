video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بصان الحجر

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:08 ص
أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بصان الحجر صورة السيدة
الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق

يكثف ضباط مباحث مركز شرطة صان الحجر بالشرقية، جهودهم الأمنية، لكشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية لسيدة فى العقد الرابع، عثر عليها صباح أمس، مقتولة بالطريق، وبها إصابات ظاهرية بالرأس، وبالعرض على نيابة الحسينية، قررت برئاسة عمرو الباز، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور على جثة لسيدة مجهولة الهوية بطريق" رمسيس - صان الحجر"، وتبين أن الجثة لسيدة فى العقد الرابع من العمر، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة الجثة، وقررت انتداب الطب الشرعى، لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، فيما قرر اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى لكشف غموض الحادث، وسرعة التوصل إلى مرتكبيه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع طفل خنقا أثناء لهوه داخل غرفة نومه فى الشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

صان الحجر

جثة مجهولة

رمسيس صان الحجر

اخبار المحافظات

جثة سيدة




لا تفوتك
"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة