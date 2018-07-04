أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بصان الحجر

الشرقية - فتحية الديب

يكثف ضباط مباحث مركز شرطة صان الحجر بالشرقية، جهودهم الأمنية، لكشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية لسيدة فى العقد الرابع، عثر عليها صباح أمس، مقتولة بالطريق، وبها إصابات ظاهرية بالرأس، وبالعرض على نيابة الحسينية، قررت برئاسة عمرو الباز، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور على جثة لسيدة مجهولة الهوية بطريق" رمسيس - صان الحجر"، وتبين أن الجثة لسيدة فى العقد الرابع من العمر، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة الجثة، وقررت انتداب الطب الشرعى، لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، فيما قرر اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى لكشف غموض الحادث، وسرعة التوصل إلى مرتكبيه.