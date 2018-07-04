أمر اعتقال أوروبى بحق إيرانيين متهمون بمحاولة تفجير اجتماع للمعارضة

رويترز

كشفت مصادر قضائية أن بلجيكا استصدرت أمر اعتقال أوروبى لشخص من ذوى الأصول الإيرانية، تم احتجازه فى فرنسا، لمشاركته فى مؤامرة استهدفت اجتماع للمعارضة الإيرانية فى باريس.

وكانت السلطات البلجيكية اعتقلت اثنين من المواطنين ذوى الأصول الإيرانية، حيث كان بحوزتهما مواد متفجرة، بالإضافة إلى جهاز تفجير فى سيارتهما، إلا أن إيران نفت علاقتها بهذا الأمر تماما.

ومن جانبها، طالبت بلجيكا الحكومة الفرنسية بتسليم المشتبه به، فى الوقت الذى أوقفت فيه السلطات الألمانية دبلوماسيا إيرانيا كان على اتصال بالمشتبه بهم.

وقبل يومين من اجتماع للمعارضة الإيرانية فى باريس، فتحت النيابة الفرنسية تحقيقا مع عدد من الأشخاص من ذوى الأصول الإيرانية باتهامات تتعلق بالانتماء لتنظيمات إرهابية.

من جانبها، نفت إيران علاقتها بالأمر وعبرت عن استعدادها للتعاون فى التحقيق. واتهمت طهران منظمة مجاهدى خلق، وهي الجماعة الرئيسية فى المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية، بالمسؤولية.

ورفض مسؤولون فرنسيون التعليق قائلين إن طبيعة الواقعة غير واضحة وشديدة الحساسية.

وقالت وزارة الخارجية النمساوية، أمس الثلاثاء، إنها ستجرد الدبلوماسى الإيرانى (أسد الله إيه.) البالغ من العمر 46 عاما من وضعه الدبلوماسى بعد اعتقاله فى ألمانيا للاشتباه بصلته بالاثنين المقبوض عليهما فى بلجيكا.

ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية المزاعم المنسوبة للدبلوماسي قائلة إنه لا أساس لها من الصحة.