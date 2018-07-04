أسهم أوروبا تتراجع صباحا متأثرة بضغط المخاوف التجارية على قطاع التكنولوجيا

رويترز

تراجعت الأسهم الأوروبية فى أوائل تعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار المخاوف بشأن التجارة العالمية فى الوقت الذى تضررت فيه المعنويات تجاه أسهم شركات أشباه الموصلات على وجه الخصوص بعد أن حظرت مايكرون الأمريكية بيع رقائق إلى الصين.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.2 % بحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش، وتراجع المؤشر داكس الألمانى 0.2 % والمؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى 0.3 %.

وكانت التعاملات متقلبة قبيل الموعد النهائى المنتظر أن تفرض فيه الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات من البضائع الصينية بقيمة 34 مليار دولار فى السادس من يوليو.

وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبى 0.5 % بفعل هبوط أسهم شركة إس.تى مايكرو لصناعة الرقائق وشركة إنفينيون بنحو 2%.