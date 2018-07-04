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الأربعاء، 04 يوليه 2018 08:03 م
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أسعار النفط اليوم الأربعاء 4-7-2018 .. برنت يسجل 78.04 دولار للبرميل

الأربعاء، 04 يوليه 2018 07:42 م
أسعار النفط اليوم الأربعاء 4-7-2018 .. برنت يسجل 78.04 دولار للبرميل النفط - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء 4-7-2018، حيث بلغ خام القياس العالمى مزيج برنت 78.04 دولار للبرميل، بزيادة 28 سنتا عن التسوية السابقة، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى العقود الآجلة 37 سنتا، عن التسوية السابقة ليصل إلى 74.51 دولار للبرميل. وكان الخام بلغ يوم الثلاثاء أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثانى 2014 عند 75.27 دولار للبرميل.

تراجع مخزونات الوقود الامريكية

ويأتى ارتفاع الأسعار بعد تقرير معهد البترول الأمريكى يوم الثلاثاء يظهر تراجع مخزونات الوقود الأمريكية فى ظل توقف منشأة سينكرود كندا للرمال النفطية فى ألبرتا والتى عادة ما تورد للولايات المتحدة.

كما أن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة تراجعت 4.5 مليون برميل إلى 416.9 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 29 يونيو حزيران. كما أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير، التى تشمل الديزل ووقود التدفئة، انخفضت أيضا.

ويرجع انخفاض مخزونات الوقود فى الأساس إلى توقف منشأة سينكرود كندا للرمال النفطية البالغة طاقتها 360 ألف برميل يوميا قرب فورت مكمورى بألبرتا. ومن المتوقع أن يستمر التوقف طوال شهر يوليو

العقوبات الامريكية على إيران تدعم الأسعار

وجدت أسعار النفط دعما فى العقوبات الأمريكية الوشيكة على إيران، والتى تنذر بقطع إمدادات عن سوق شحيحة بالفعل رغم تعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بزيادة الإنتاج لتعويض أى نقص فى المعروض بسبب تعطل الإمدادات، ومن المتوقع أن يكون نشاط التداول محدودا اليوم الأربعاء بسبب عطلة يوم الاستقلال فى الولايات المتحدة.

وتركز الاهتمام بالسوق على العقوبات الأمريكية الوشيكة على إيران أحد كبار مصدرى النفط، وطالبت الحكومة الأمريكية جميع الدول بوقف شراء النفط الإيرانى من نوفمبر.

ولتعويض النقص المحتمل فى إمدادات إيران وتعطل إمدادات فى بلدان أخرى من بينها ليبيا وفنزويلا، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع روسيا ومنتجين آخرين خارج المنظمة على زيادة الإنتاج من يوليو تموز.

غير أن إيران، عضو أوبك، حذرت من أنها لن تقبل أن يجنى منتجون آخرون الثمار بالاستحواذ على حصتها فى السوق.


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