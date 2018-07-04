video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:31 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 4- 7 -2018

الأربعاء، 04 يوليه 2018 09:30 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 4- 7 -2018 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 4-7-2018.
 
 
 

البورصة توقف التداول على 8 أسهم

 
 
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.
 
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى اسيك للتعدين-اسكوم، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، أطلس لاستصلاح الأراضى، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، الأهرام للطباعة والتغليف، بنك الكويت الوطنى-مصر، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير.
 
 

البورصة تخسر 6.5 مليار جنيه

 
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 904.473 مليار جنيه.
  
وبلغ حجم التداول 254 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز 711 مليون جنيه عبر تنفيذ 22 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 85.71% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 7.84%، والعرب على 6.45% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.84% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.15%.
  
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 36.7 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 53.2 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالى.
   
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 16309 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2744 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 16424 نقطة.
 
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 804 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2047 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 466 نقطة.
  
وارتفعت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 86 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.
  
 
 

وضمت الأسهم المرتفعة:

 
 
- أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى بسعر إغلاق 17.80 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.74%
 
 
- بنك الكويت الوطنى - مصر بسعر إغلاق 42.23 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.55%
 
 
- آسيك للتعدين - اسكوم بسعر إغلاق 9.53 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.41%
 
 
- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 7.08 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.09%
 
 
- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 8.69 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.63%
 
 
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 
- زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 11.55 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.56%
 
 
- شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة بسعر إغلاق 2.08 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.70%
 
 
 - أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 14.44 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.67%
 
 
 
- مجموعة عامر القابضة بسعر إغلاق 0.31 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.13%
 
 
 
-  مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 26.53 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.96%
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البورصة: 2.7 مليون سهم إجمالى أوامر البيع المسجلة على سهم "ميراكو"

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات.. ورأس المال يفقد 6.5 مليار جنيه

الرقابة المالية: استبعاد محمد عبدالسلام من انتخابات مجلس إدارة "مصر للمقاصة"

فاروس: عرض الشراء الإجبارى لـ"جلوبال تليكوم" أفضل من صفقة "فيون"

تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب

الرقابة المالية توقف شركتى العروبة وتريبل أيه للسمسرة عن مزاولة النشاط 30 يوما

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة التعاملات

اسعار الاسهم

اسعار الاسهم المصرية

اسعار الاسهم اليوم

البورصة المصرية

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
الجمعة المقبل.. إغلاق شارع وادى النيل بالمهندسين 3 سنوات لإنشاء المترو

الجمعة المقبل.. إغلاق شارع وادى النيل بالمهندسين 3 سنوات لإنشاء المترو

النقض تلغى إدراج محمد أبو تريكة و1537 بقوائم الإرهاب وإعادة القضية للجنايات

النقض تلغى إدراج محمد أبو تريكة و1537 بقوائم الإرهاب وإعادة القضية للجنايات

وللفول وصفات أخرى.. ليس للطعمية والمدمس فقط بمصر.. الفول الأخضر بالجبن والمكرونة فى إيطاليا.. بالتوست المحمص بالمكسيك.. طبخة بالنعناع والليمون والزبدة بإسبانيا.. وشوربة بالمغرب.. والمشوى يأكل بقشره بعد التوابل

وللفول وصفات أخرى.. ليس للطعمية والمدمس فقط بمصر.. الفول الأخضر بالجبن والمكرونة فى إيطاليا.. بالتوست المحمص بالمكسيك.. طبخة بالنعناع والليمون والزبدة بإسبانيا.. وشوربة بالمغرب.. والمشوى يأكل بقشره بعد التوابل

صندوق النقد الدولى يجيب على أهم 11 سؤالا حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.. لماذا لا تزال الأسعار بهذا الارتفاع رغم انخفاض التضخم.. كيف قيم الصندوق تحريك أسعار الوقود؟.. وهل يوجد أمام الحكومة بدائل أخرى؟

صندوق النقد الدولى يجيب على أهم 11 سؤالا حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.. لماذا لا تزال الأسعار بهذا الارتفاع رغم انخفاض التضخم.. كيف قيم الصندوق تحريك أسعار الوقود؟.. وهل يوجد أمام الحكومة بدائل أخرى؟

أصالة عن أزمتها مع مهرجان موازين: كرامتى تمنعنى من دفع رشوة لأغنى

أصالة عن أزمتها مع مهرجان موازين: كرامتى تمنعنى من دفع رشوة لأغنى

كريستيانو رونالدو حديث الصحافة الإيطالية مع اقتراب انتقاله ليوفنتوس.. صور

كريستيانو رونالدو حديث الصحافة الإيطالية مع اقتراب انتقاله ليوفنتوس.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة