أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 4- 7 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 4-7-2018.

البورصة توقف التداول على 8 أسهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى اسيك للتعدين-اسكوم، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، أطلس لاستصلاح الأراضى، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، الأهرام للطباعة والتغليف، بنك الكويت الوطنى-مصر، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير.

البورصة تخسر 6.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 904.473 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 254 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز 711 مليون جنيه عبر تنفيذ 22 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 85.71% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 7.84%، والعرب على 6.45% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.84% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.15%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 36.7 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 53.2 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 16309 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2744 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 16424 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 804 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2047 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 466 نقطة.

وارتفعت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 86 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى بسعر إغلاق 17.80 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.74%

- بنك الكويت الوطنى - مصر بسعر إغلاق 42.23 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.55%

- آسيك للتعدين - اسكوم بسعر إغلاق 9.53 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.41%

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 7.08 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.09%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 8.69 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.63%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 11.55 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.56%

- شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة بسعر إغلاق 2.08 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.70%

- أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 14.44 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.67%

- مجموعة عامر القابضة بسعر إغلاق 0.31 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.13%

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 26.53 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.96%