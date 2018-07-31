9000 مواطن يستفيدون من القوافل الطبية المجانية فى الجيزة.. صور

نفذت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان العديد من القوافل الطبية المتنقلة بالهرم وجنوب الجيزة والصف والعياط فى كافة التخصصات الطبية استفاد منها 9000 مواطن.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إن القوافل تأتى فى إطار التعاون الدائم بين المحافظة ووزارة الصحة فى تنفيذ قوافل طبية بالمناطق الأكثر احتياجًا وذات الكثافات السكانية العالية لتحقيق أقصى استفادة من القوافل.

وأضاف الدالى، أن القوافل استمرت على مدار يومين وقعت الكشف بالمجان على 2355 مواطنًا بمنطقة بين البحرين بجنوب الجيزة و2100 مواطن بكفر الجبل، و1920 مواطن بنزلة السمان بحى الهرم و1770 مواطن بقرية كفر حميد بمدينة العياط و870 مواطنا بقرية عرب القميعى بمدينة الصف فى كافة التخصصات وتم تقديم العلاج اللازم لهم وتحويل بعض الحالات التى تستدعى النقل إلى المستشفيات.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم تنظيم ندوات تثقيفية لمواطنى الهرم وجنوب الجيزة حول تجنب أمراض الإنفلونزا والالتهاب الكبدى والإيدز وكيفيه رعاية الاطفال وتنظيم الاسرة والصحة الإنجابية.

كما نفذت المحافظة من خلال مديرية الطب البيطرى قوافل بيطرية علاجية مجانية بمراكز ومدن أطفيح والصف وأبو النمرس لخدمة مربى الماشية وتوجيههم ونشر الوعى البيئى تم من خلالها علاج 1990 حالة من الماشية والدواب والدواجن من الأمراض الجلدية والباطنة والتناسلية ورش وتجريع جميع الحالات بالمجان دون تحميل المزارعين أى نفقات.