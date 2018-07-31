7 خدمات هامة لهيئة الطاقة الذرية.. أبرزها تعقيم المستلزمات الطبية

تقدم هيئة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 7 خدمات مهمة ومؤثرة فى عدة هيئات وقطاعات تستطيع التعرف عليها عبر سطور التالية:
1-فحص السلع المستوردة من الخارج .
2-تعقيم المستلزمات الطبية والصيدلانية
3-تقليل الحمل الميكروبى فى الأغذية مثل التوابل والأعشاب الطبية .
4-إجراء القياسات والتحاليل للعينات من خلال المعامل المركزية .
5-التخلص من النفايات المشعة والمصادر المشعة المغلقة .
6-قراءة كروت التعرض الإشعاعى (TLD) .
7-الخدمات الإستشارية لشركات البترول والمستشفيات
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