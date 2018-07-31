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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 07:08 م
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7 خدمات هامة لهيئة الطاقة الذرية.. أبرزها تعقيم المستلزمات الطبية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:33 م
7 خدمات هامة لهيئة الطاقة الذرية.. أبرزها تعقيم المستلزمات الطبية الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية
كتبت سارة الباز
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تقدم هيئة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 7 خدمات مهمة ومؤثرة فى عدة هيئات وقطاعات تستطيع التعرف عليها عبر سطور التالية:

1-

فحص السلع المستوردة من الخارج .

2-

تعقيم المستلزمات الطبية والصيدلانية

3-

تقليل الحمل الميكروبى فى الأغذية مثل التوابل والأعشاب الطبية .

4-

إجراء القياسات والتحاليل للعينات من خلال المعامل المركزية .

5-

التخلص من النفايات المشعة والمصادر المشعة المغلقة .

6-

قراءة كروت التعرض الإشعاعى (TLD) .

7-

الخدمات الإستشارية لشركات البترول والمستشفيات  
 
 
 

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