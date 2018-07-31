500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة المنوفية بمناسبة عيد الأضحى

المنوفية - محمود شاكر

وافق مجلس جامعة المنوفية فى جلسته اليوم برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة وعضوية وحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، على صرف مبلغ 500 جنيه مكافأة لجميع العاملين بالجامعة بمناسبة عيد الأضحى.

حضر الجلسة نواب رئيس الجامعة الدكتور عادل مبارك للتعليم والطلاب والدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والدكتور عبد الرحمن قرمان لخدمة المجتمع والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وعمداء كليات الجامعة .

ياتى ذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى ونظرا للجهود الكبيرة التي يقوم بها العاملون بجامعة المنوفية والتي تساهم فى إنجازات كبيرة بالجامعة، وقدم المجلس التهنئة لجميع أبناء الجامعة متمنيا دوام التقدم والرقى للجامعة.