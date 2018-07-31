3 وزراء يتفقدون اليوم تجهيزات افتتاح القوس الشمالى الغربى بالدائرى الإقليمى

كتب رضا حبيشى

يتفقد اليوم الثلاثاء الدكتور هشام عرفات وزير النقل، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، أعمال تنفيذ القوس الشمالى الغربى بالطريق الدائرى الإقليمى، وذلك برفقة اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى.

ويتابع الوزراء الثلاثة الأعمال النهائية واستعدادات افتتاح الطريق الممتد من التقاطع مع طريق القاهرة ـ الإسكندرية الزراعى فى بنها حتى التقاطع مع طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوى بطول 57 كم والمدرج ضمن المشروع القومى للطرق.