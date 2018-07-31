video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

3 وزراء يتفقدون اليوم تجهيزات افتتاح القوس الشمالى الغربى بالدائرى الإقليمى

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:00 ص
3 وزراء يتفقدون اليوم تجهيزات افتتاح القوس الشمالى الغربى بالدائرى الإقليمى الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

يتفقد اليوم الثلاثاء الدكتور هشام عرفات وزير النقل، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، أعمال تنفيذ القوس الشمالى الغربى بالطريق الدائرى الإقليمى، وذلك برفقة اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى.

ويتابع الوزراء الثلاثة الأعمال النهائية واستعدادات افتتاح الطريق الممتد من التقاطع مع طريق القاهرة ـ الإسكندرية الزراعى فى بنها حتى التقاطع مع طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوى بطول 57 كم والمدرج ضمن المشروع القومى للطرق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جولة وزير النقل بالطريق الدائرى الإقليمى

الدائرى الاقليمى

وزير النقل

الطرق والكبارى

هيئة الطرق

الطرق




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة