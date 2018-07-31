3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لجلال البحيرى فى اتهامه بإهانة مؤسسات الدولة

كتبت أمنية الموجي

قضت المحكمة العسكرية اليوم الثلاثاء ، بحبس جلال البحيري، 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور وإهانة مؤسسات الدولة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا الشهر الماضي أحالة المتهم للقضاء العسكري بعدما أمرت بحبسه 15 يوما علي خلفية التحقيقات في القضية.

وأسندت النيابة إلى المتهم جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.