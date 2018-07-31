1.3 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وبريطانيا بالنصف الأول من 2018

كتب ــ إسلام سعيد

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن مصر والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية تدعمها علاقات سياسية تاريخية وراسخة، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين والارتقاء به لمستويات غير مسبوقة، خاصة فى ظل حرص حكومتى البلدين على دعم العمل المشترك لتنمية التعاون الاقتصادى المشترك خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن التبادل التجارى بين البلدين 1.3 مليار دولار.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع جيفرى دونالدسون المبعوث التجارى البريطانى والذى تناول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة فى ضوء قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوروبى، وحضر اللقاء جون كاسن السفير البريطانى بالقاهرة والدكتورة ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى.

وقال نصار، إن هناك توافقا فى الرؤى بين مسئولى الحكومتين المصرية والبريطانية بضرورة تنمية وتوسيع حجم العلاقات الحالية والوصول بها إلى مستويات أفضل خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن هناك العديد من الفرص التى يجب استثمارها لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص فى البلدين.

وأضاف الوزير أن هناك تنسيقاً كاملا بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار لتهيئة مناخ الاستثمار بالسوق المصرى، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من مكاتب التمثيل التجارى المصرى للترويج للفرص التجارية الاستثمارية المتاحة لمجتمعى الاعمال المصرى والبريطانى، خاصة بأسواق الدول الأفريقية.

وأوضح أن الاقتصاد المصرى قد استعاد عافيته كأحد اهم الاقتصادات المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا، مؤكداً أن تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادى شامل يدعمه إرادة سياسية وشعبية قوية جعل من مصر واحدة من اهم الاقتصادات الناشئة على المستويين الاقليمى والدولى.

وفى هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن هناك فرصا ضخمة امام مجتمع الاعمال البريطانى للاستثمار فى السوق المصرية، خاصة فى مجالات المشروعات المتوسطة والكبيرة، لافتاً الى إمكانية استخدام السوق المصرية كمحور لانتاج وتصدير المنتجات البريطانية بالأسواق الإقليمية والعالمية.

وتابع أن خطة عمل الوزارة تركز حالياً على أسواق دول غرب افريقيا للاستفادة من الفرص التصديرية الضخمة المتاحة بأسواق هذه الدول، مشيراً الى ان أسواق دول شرق افريقيا الواقعة فى نطاق اتفاقية الكوميسا تعد من الأسواق المحورية للصادرات المصرية بالقارة الأفريقية، كما أن هناك فرصاً كبيرة لزيادة الصادرات المصرية لاسواق سوريا والعراق خاصة فى ظل مشروعات إعادة الاعمار الحالية.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التجارة والصناعة تسعى لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاعات كثيفة العمالة فى مجال الصناعة والخدمات، لافتاً الى أهمية التفاوض بين الحكومتين المصرية والبريطانية فيما يتعلق بتحرير التجارة فى الخدمات بما يسهم فى بدء استثمارات جديدة فى مجالات النقل والتوزيع واللوجيستيات.

وقال نصار، إن حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة المتحدة بلغ خلال النصف الأول من العام الجارى مليار و329 مليون دولار، كما بلغت الاستثمارات البريطانية فى مصر حوالى 5.6 مليار دولار فى عدد 1450 مشروعاً فى مجالات الصناعة والخدمات والانشاءات والسياحة والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه أكد جيفرى دونالدسون المبعوث التجارى البريطانى، أن زيارته للقاهرة تستهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة والاعداد لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، لافتاً الى أن مجتمع الاعمال البريطانى يسعى لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى لبدء مشروعات استثمارية مشتركة جديدة تخدم الاقتصادين المصرى والبريطانى على حد سواء.

وأشار دونالد سون الى إمكانية تعزيز التعاون الاستثمارى بين مجتمعى الاعمال بالبلدين وانشاء مشروعات استثمارية مشتركة بدول قارة افريقيا للاستفادة من الفرص والامكانيات الضخمة المتاحة بهذه الدول، لافتاً الى إمكانية تحقيق المزيد من التعاون بين الجانبين فى مجالات الدعم الفنى وتبادل الخبرات والخبراء فى المجال الصناعى.