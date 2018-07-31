وقف إجراءات انتخابات المرشدين السياحيين لعدم اكتمال النصاب

أعلن المستشار محمد صلاح، نائب رئيس هيئة النيابة الأدارية، وقف إجراءات انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى، والمقرر له 25% من المسددين للاشتراكات الخاصة بالنقابة حتى عام 2017، حيث حضر فقط 1730 مرشد من 1822 إجمالى النصاب القانونى لانعقاد الانتخابات.

وأكد المستشار، خلال إعلانه قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات، عقب انتهاء الوقت القانونى للتصويت بانتخابات النقيب العام، ومجلس النقابة، أنه على مجلس النقابة الاجتماع لاتخاذ ما يلزم نحو فتح باب الترشح، وإطلاق دعوة للانتخابات من جديد.