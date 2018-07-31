وفد شركات نمساوى يزور مصر قريبا لبحث المشاركة بالمشروعات الكبرى

كتب عبد الحليم سالم

استقبلت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ـ المنتهية ولايتها ـ الدكتور جورج شتيلفريد سفير دولة النمسا لدى القاهرة، على رأس وفدٍ دبلوماسى رفيع المستوى، ضم كلا من باربرا كودل ينسن المتحدثة السياسية للمستشار النمساوى والسفير بيتر لونسكى المتحدث الرسمى باسم المستشار النمساوى.

شهد اللقاء بحسب بيان اليوم، استعراض أهم صور التطوير والإصلاح التى يشهدها مناخ الاستثمار فى مصر حاليا، وسبل تنشيط الاستثمارات النمساوية فى مصر فى ظل رغبة الجانب النمساوى فى مضاعفة حجم نشاط شركاته بمصر بما يليق وتميز العلاقة رسميا وشعبيا بين البلدين.

وقامت منى زوبع فى بداية اللقاء بالترحيب بالوفد الدبلوماسى النمساوى، مؤكدة حرصها الدائم على عقد مثل هذه الاجتماعات الدورية مع ممثلى الدول ومجتمعات الأعمال المختلفة، بهدف تقديم الدعم والمساندة لكافة الشركات الأجنبية المستثمرة فى مصر، والعمل على مواجهة أية عقبات من شأنها أن تواجه التوسع فى نشاطها بمصر.

كما قامت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة باستعراض أهم التعديلات التى يشملها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وأهمية هذه التعديلات فى تهيئة المناخ الاستثمارى بمصر، وآليات تبسيط عملية تأسيس الشركات حاليا من خلال التأسيس والتوقيع إلكترونيا، بالإضافة إلى أهم الضمانات والحوافز التى من الممكن أن يحظى بها المستثمرون، فضلا عن استعراض أهم ملامح المشروعات القومية الكبرى المقامة حاليا بمصر، والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فى مختلف القطاعات، وذلك من خلال عرض تقديمى للخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من معلومات ومؤشرات عن مناخ وفرص الاستثمار.

وأوضحت الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار أن مصر شهدت على مدار السنوات الأخيرة العديد من التطورات والإصلاحات السياسية والاقتصادية، وهو ما من شأنه أن يؤهلها لكى تصبح محورا لكافة أسواق المنطقة، وواحدة من أفضل مناطق الاستثمار فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبه، أشاد السفير النمساوى لدى القاهرة بجهود الحكومة المصرية الرامية لتطوير مناخ الاستثمار أملا فى مزيد من التعاون بين البلدين.. كما تطرق الحديث إلى الزيارة المرتقبة لوفد من كبرى الشركات النمساوية لمصر، والتى من المقرر لها شهر فبراير المقبل، وذلك بهدف بحث إمكانية دخول الجانب النمساوى فى عدد من المشروعات القومية الكبرى، واغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاعات المستهدفة ذات الميزة التنافسية للجانب النمساوى، وفى مقدمتها قطاع اللوجستيات والصناعات الغذائية والبناء والتشييد.

وقد تم اصطحاب الوفد النمساوى فى زيارة ميدانية لمركز خدمات المستثمرين التابع لهيئة الاستثمار، من أجل التعرف على أنظمة التأسيس المختلفة وصور تبسيط الإجراءات، فضلا عن كافة الخدمات التى يقدمها المركز، ومن بينها خدمة التأسيس الفورى فى حالة استيفاء المستندات المقدمة، والقاعة الخاصة بكبار الزوار.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر صباح اليوم قرارا بتعيين محسن عادل حلمى، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفا للدكتورة منى زوبع لمدة عام.