وزير الرى يلتقى بـ علماء مصريين للاستعانة بخبراتهم فى دعم وسائل الأمن المائى

كتبت أسماء نصار

بحث الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى مع 3 خبراء وطنيين يشغلون مناصب دولية إمكانية الاستفادة من خبراتهم الدولية المتراكمة لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها مصر فى هذه الفترة والمتزامنة مع زيادة الطلب على المياه داخلياً وخطط التنمية بدول حوض النيل اقليمياً.

أوضح عبد العاطى فى تصريحات صحفية اليوم، أنه بحث مع الدكتور هشام العسكرى، أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار عن بعد بكلية شميد للعلوم والتكنولوجيا بجامعة تشابمان بالولايات المتحدة الأمريكية،إمكانية الاستفادة من "الاستشعار عن بعد" في مجال لتحديد التركيبات المحصولية فى مراحل النمو المختلفة بمايعظم من إدارة مياه الرى وتحديد مخصصات مائية دقيقة تقلل الفاقد فى المياه.

أضاف عبد العاطى، أنه تم مناقشة انتاجه العلمى فى مجال الإنذار المبكر والأمطار وتأثير العواصف الترابية علي تعزيز فرص تساقط الامطار، لافتا مشيراً الي العواصف الترابية التي شهدتها عدد من محافظات الجمهورية خلال شهر مايو الماضي وما صاحبها من حالة من عدم الاستقرار في الطقس.

كما التقى مع الدكتور وائل رشدي خبير الهيدرولوجيا والتنمية الريفية لإقليم الجنوب ببنك التنمية الافريقي بجنوب إفريقيا تناول سبل دعم جهود الوزارة بخبراته في مجال تطوير الري وزراعة محاصيل ذات عوائد صناعية ومردود اقتصادي،وذلك في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر في هذه الفترة والمتزامنة مع زيادة الطلب علي المياه داخلياً وخطط التنمية بدول حوض النيل اقليمياً

اوضح الوزير انه بحث مع رشدي امكانيه الاستفادة من خبراته في ظل توجه الدولة المصرية نحو التوسع في زراعة المحاصيل ذات القيمة الغذائية والاقتصادية العالية مثل نبات "الاستيفيا" وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يعد هذا النبات بديلاً عن قصب السكر وبنجر السكر من حيث القيمة المضافة، علاوة علي انه من الزراعات الغير شرهة للمياه ، وكذلك امكانية زراعته في مختلف أنواع الأراضي، موضحاً أنه يتم حاليا زراعة نحو 5 الاف فدان بكل من بنى سويف ووادى النطرون ، مشيراً إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية الأخيرة أكدت أنه يمكن الإستفادة منه كمكملاً غذائياً وبديلاً عن السكر،بجانب مردوده الايجابى على الصحة العامة.

ومن المقرر ان يلتقي الدكتور رشدي اليوم الثلاثاء بوزير الزراعة واستصلاح الأراضى للتنسيق بشان امكانية التوسع في زراعته داخل مصر.

وحول لقائه الثالث مع الدكتور محمد داوود خبير الموارد المائية بهيئة المياه والبيئة بدولة الامارات العربية المتحدة، أوضح عبد العاطي انه تم الاتفاق معه علي الاستفادة من خبراته في مجال تحلية مياه البحر ومستقبلها في مصر، خاصة انه يقوم حالياً باعداد ورقة فنية وبحثية بالتعاون مع بنك التنمية الافريقي في هذا الإطار،موضحا انه تم الاتفاق معه علي تنظيم ورشة عمل خلال فعاليات اسبوع القاهرة للمياه المنعقد خلال الفترة من 14 الي 18 اكتوبر2018 يحاضر خلالها المتخصصون وصناع القرار والقطاع الخاص لتحديد التدوار وتكاملها

أضاف، عبد العاطى أن الدكتور داوود تقدم بتمويل منحتين دراستين داخل مصر علي نفقته الشخصية وتحت اشرافه؛ الأولي لاحد الباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه والثانية لإحدى وحدات هندسات الري بمحافظة اسوان حول استخدام الطاقة الشمسية في مجال تحلية مياه البحر ،وذلك لطلبة الماجستير والدكتوراة في مجال الموارد المائية من ابناء الوزارة عرفانا منه بفضل الوزارة علي ابناءها.