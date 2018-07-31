وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها

كتب سيد الخلفاوى - تصوير محمود فخرى

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيصدر بيانا أسبوعيا بمعدل التصحيح فى المكاتب والمناطق التى بها مشاكل تخص بطاقات التموين، وسيتم استلام أوراق إضافة المواليد ولكن لن يتم إضافة المواليد إلا بعد تصحيح أخطاء البطاقات.

وأضاف المصيلحى خلال مؤتمر صحفى اليوم أن "الوزارة تعمل الآن على تزويد قدرة الموقع لاستقبال طلبات المواطنين والحرص على عدم وجود مشاكل بالموقع، مشيرا إلى أنه يوجد مليون ونصف المليون بطاقة بها أخطاء، أي أن 5% من البطاقات بها أخطاء، وهى نسبة قليلة ولكن لابد أن نقف وقفة كبيرة لتصحيح البيانات.

وأشار الوزير إلى أن "المسئولية شخصية لكل صاحب بطاقة، واللى عنده مراته لسة عند والدها ثم يضيفها عنده وهتفضل لسه عند والدها فهل يجوز ذلك؟ وأنا لن أسمح بذلك، وكل منا يعلم عدد أسرته، وكل مواطن لابد أن يكون مسئول عن دقه بياناته".