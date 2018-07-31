وزير التعليم العالى يشكر السيسى لرعايته المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة

كتب ـ وائل ربيعى

أرسل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي باسم أسرة المجتمع الجامعى، رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب برقية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاجتماعه التاريخي بالمجلس الأعلى للجامعات وتشريفه بالحضور والرعاية للمؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة، وتكريم الطلاب المتفوقين والمبتكرين وتقديره لعطاء الجامعات المصرية فى خدمة الوطن وإعلان عام 2019 عاما للتعليم، واهتمامه البالغ بتطوير التعليم وبناء شخصية المواطن المصرى على كافة المستويات، ورعايته الكريمة لكافة المبادرات الجامعية الإيجابية لخدمة المجتمع.

ويقدر المجتمع الجامعى هذا الدور الوطنى الخالد ويعاهدون الرئيس على استمرار كافة الجامعات المصرية فى تطوير التعليم وبناء شخصية المواطن المصرى حتى يتحقق المستوى العالمى للتعليم العالي فى مصر.