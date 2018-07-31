وزير الإسكان: بدء التشغيل التجريبى للحديقة المركزية بمدينة الشيخ زايد

كتب أحمد حسن

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التشغيل التجريبى، وأعمال الاختبارات، وأعمال التنسيق العام بالحديقة المركزية بمدينة الشيخ زايد، تمهيدا لافتتاحها للجمهور، موضحاً أنه يتم تجهيز الحديقة على أعلى مستوى، لخدمة مواطنى مدينة الشيخ زايد، وزوارها من كل أنحاء الجمهورية.

وقال وزير الإسكان: تقع الحديقة على مساحة نحو 65 فداناً، ضمن منطقة تجارية إدارية ترفيهية بإجمالى مساحة 143 فداناً، وتشتمل على مساحات خضراء، وأشجار، وممرات للمشاة، ومسارات للدراجات، ومطاعم، وكافيتريات، وبحيرات صناعية، ونوافير مضيئة، وشلالات مياه متنوعة، وأكشاك، ودورات مياه، ومبني إدارة، ومواقف انتظار للسيارات، مشيراً إلى أن الدكتور ماهر استينو قام بتصميها على غرار الحدائق العالمية، ويتولى الإشراف على تنفيذها، وهو الذي قام بتصميم حديقة الأزهر، وقامت شركة سامكريت بتنفيذ الأعمال تحت إشراف جهاز مدينة الشيخ زايد، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد: يتكون المشروع من محور رئيسى به 7 نافورات، ومحور ثانوى به نافورة رئيسية و3 نافورات صغيرة وشلال، بجانب بحيرة بمساحة 2.5 فدان تضم نافورة عائمة وشلالين، وتحيط بمطعم الجزيرة الذى يخدم حوالى 80 فرداً فى صالة مغلقة تطل على البحيرة بمسطح 350 م2، ومنطقة طعام خارجية على البحيرة تخدم حوالى 85 فرداً بمسطح 350 م2، ويتوسط المطعم نافورة وشلال يربطها بالبحيرة.

وأوضح المهندس مصطفى فهمى، أن المطعم الرئيسى يمثل أعلى نقطة ارتفاع بالحديقة، مما يمثل إطلالة على الحديقة بالكامل، ويضم نافورة محورية تنتهى بالشلال والبحيرة الصناعية، ويخدم حوالى 85 فرداً داخل صالة المطعم ومنطقة طعام خارجية تخدم حوالى 150 فرداً بمسطح 600 م2 يتوسطها النخل والأشجار والشجيرات، وملحق به مبنى للوجبات السريعة ومنطقة مكشوفة أمامها تخدم حوالى 70 فرداً.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أن الحديقة تضم 5 كافيتريات موزعة على الحديقه بمسطح 30 م2 لتقديم خدمة الوجبات السريعة أثناء التنزه داخل الحديقة ومبنى الأطفال الذى يقدم خدمة ألعاب فى صالة مغلقة بمساحة 150 م2 بخلاف منطقة الألعاب المفتوحة بمسطح 6800 م2، وأماكن لاستراحة الزوار، وأماكن لانتظار السيارات، وبحيرة على مساحة 5 أفدنة بها مطعم سياحى فاخر، ونافورة ارتفاع المياه بها أكثر من 9 م، و11 مطعماً للوجبات السريعة منتشرة بجميع أرجاء الحديقة، و2 كافيتريا للبيع، وحديقة للأطفال بها جميع الألعاب، كما تضم الحديقة مبنى إداريا، وخدمات ترفيهية (ممرات المشاة – مدرجات – مسارات دراجات لممارسة الرياضة بمسافة أكثر من 4 كم – مشايات للهرولة)، و35 فداناً من المزروعات ومنها مزروعات نادرة، بجانب وجود أماكن تصلح لإقامة المعارض والتصوير المفتوح، ودورات مياه منتشرة بجميع أرجاء الحديقة.

وأضاف المهندس مصطفى فهمى: الحديقة بها 6 مداخل ببوابات إليكترونية، وتتولى إحدى الشركات أمن الحديقة بالكامل، مع وجود شركات متخصصة بالإدارة والنظافة والصيانة.​