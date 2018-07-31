وزارة النفط اليمنية تعلن نجاح أول عملية تصدير للنفط الخام عبر ميناء رضوم بشبوة

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أعلنت وزارة النفط والمعادن اليمنية نجاح أول عملية تصدير للنفط الخام عبر ميناء رضوم النفطى، فى 28 يوليو الجارى، بعد إعادة الإنتاج من قطاع S2 بمنطقة العقلة فى محافظة شبوة، منذ أول أبريل الماضى.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، نقلته وكالة الأنباء اليمنية، أنه تم تصدير 500 ألف برميل من النفط الخام بعد التسويق لها عالميًا حيث شاركت 35 شركة عالمية فى المناقصة الدولية التى تم الإعلان عنها وفازت بالشحنة الشركة الصينية (كاتى بتروليم) وذلك بحسب أعلى سعر مقدم وفقاً لبورصة برنت النفطية.

وأشار البيان إلى أن محافظة شبوة ستحصل على نسبتها البالغة 20 بالمائة من إيرادات الحكومة من مبيعات النفط الخام المنتج من المحافظة مثل ما هو معمول به فى المحافظات النفطية الأخرى والتى ستنعكس فى مشاريع تنموية وإستراتيجية هامة تخدم المحافظة وسيتم تنفيذها تحت إشراف السلطة المحلية بالمحافظة .

وأكد البيان أن الوزارة اليمنية ستواصل جهودها فى إعادة تفعيل ما تبقى من قطاعات النفط فى محافظات حضرموت ومأرب وشبوة وذلك فى إطار مساهمتها لإعادة تطبيع الحياة فى المناطق والمحافظات المحررة.