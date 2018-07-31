هواوى تستعد لطرح سلسلة Nova 3 الجديدة فى الأسواق المصرية

تستعد مجموعة هواوى لأجهزة المستهلك لطرح سلسلة هواتف Nova 3 الجديدة فى الأسواق المصرية، حيث تتضمن السلسلة هاتف Nova 3i، الهاتف المُصمم خصيصاً للشباب، والنسخة الأكثر تقدماً فى المزايا والامكانيات Nova 3. ومن المتوقع أن تشهد أسواق الهواتف الذكية فى مصر إطلاق هذه السلسلة المُنتظرة فى مطلع الشهر القادم.



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قال كيث لى، نائب رئيس هواوى فى مصر، "تسعى هواوى دائماً لطرح هواتف ذكية تواكب نمط حياة المستخدمين واهتماماتهم، لذا نحن حريصين على تقديم هواتف ذكية لا سيما تتمتع بأحدث التقنيات التى توصل اليها العالم فى هذا المجال فقط، بل ايضاً لتلبية احتياجات ومتطلبات المستخدمين فى القيام بمهامهم اليومية بكل سهولة ويسر."

وأضاف لى، "أن فئة الهواتف المتوسطة تتمتع بقاعدة مستخدمين هائلة، لأن أصبحت القوة الشرائية للمستخدم الهواتف الذكية موجهة إلى فئة الهواتف المتوسطة، وهذا ما نجحت هواوى فى تقديمه خلال السنوات الماضية، وعلى سبيل المثال ًهاتف هواوى Mate 10 Lite، الذى حقق مبيعات قياسية فى وقت وجيز جداً منذ اطلاقه فى العام العام الماضى، وهاتف هواوى P20 Lite الذى نال اشادة واعجاب المستخدمين ومراجعى التقنية على حد سواء، لأنه يعد أول هاتف اقتصادى يأتى مزود بميزة ال Notch، وأخيراً الى هواتف سلسلة Nova 3، الذى يجسد طفرة فى فئة الهواتف المتوسطة نظراً للمزايا التى تتمتع بها السلسلة والتى تفوق تطلعات المستخدمين، من خلال تقديم تجربة تصوير سيلفى فريدة من نوعها، والذى بصدد إطلاقه فى الأسواق المصرية فى مطلع الشهر القادم".

وخلال العام الماضى، نجحت هواوى بقيادة الجهود العالميّة لتطوير فئة الهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعى، وذلك بالاعتماد على مساعيها بمجال الأبحاث والتطوير على مستوى القطاع. كما حرصت الشركة على تجسيد هذه الابتكارات ضمن جميع فئات المنتجات التى تقدّمها.

يذكر أن شركة هواوى تضع متطلبات واحتياجات مستخدميها فى المقام الأول، حيث تعمل على تقديم هواتف تفوق تطلعاتهم باستمرار، وذلك انطلاقاً من حرص الشركة على التطور المستمر وانتهاج عامل الابتكار فى صميم عملها.