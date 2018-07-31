ننشر الحركة الكاملة لتنقلات ضباط الشرطة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

اعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اليوم الأحد حركة التنقلات العامة للضباط لعام 2018.

وشملت الحركة تصعيد اللواء محمود حسن، للعمل نائبًا لمدير أمن الإسكندرية، خلفا للواء نائل رشاد الذى تم تعيينه مديرًا لأمن محافظة أسوان، وتعيين اللواء شريف عبد الحميد حكمدارا لشرق الإسكندرية.

كما تم تعيين اللواء شريف ذكى مديرًا للمباحث الجنائية بمديرية أمن الأسكندرية، والعميد محمد عبد الوهاب رئيسا لمباحث المديرية.

كما تم نقل اللواء شريف أبو خيار، والعميد هشام سليم والعميد محمد زين والعميد محمد مدكور، والعميد محمد رفاعى للعمل بقطاع الأمن العام بمديرية أمن الإسكندرية.