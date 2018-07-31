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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:31 م
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ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية بعد تثبيت الدولار الجمركى عند 16 جنيهًا

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:37 م
ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية بعد تثبيت الدولار الجمركى عند 16 جنيهًا الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب – أحمد يعقوب
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أصدرت مصلحة الجمارك، منشور الأسعار رقم 7 لسنة 2018 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك والخاص بخصوص أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى طبقًا لقرار وزيرالمالية رقم 41 لسنة 2017  بتاريخ 15/2/2017 والتى سيتم العمل بها اعتبارا من 1 أغسطس حتى 31 أغسطس 2018.. و"اليوم السابع" ينشر نص المنشور الصادر عن مصلحة الجمارك.

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركــى على معدلاته الحالية، بقيمة 16 جنيهًا، بداية من أول أغسطس 2018 ولمدة شهر.

وأشار وزير المالية إلى أن سعر الدولار الجمركى يدور حول نسبة 90% من سعر الدولار السائد فى السوق المصرفية.

ويعرف الدولار الجمركى، بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميًا وفقًا لأسعار تداول الدولار بالبنوك، حيث كانت هناك مطالب من الشركات والمستوردين للسلع بتثبيت سعر الدولار الجمركى لمنع التذبذب الخاص بأسعار السلع المستوردة من الخارج وحسابات تلك الشركات وربحيتها.

بيان
 

 


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