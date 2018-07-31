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نقل جثمان رئيس دير الأنبا مقار من مستشفى دمنهور لمقر الدير

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 08:01 ص
نقل جثمان رئيس دير الأنبا مقار من مستشفى دمنهور لمقر الدير نقل الجثمان
البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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قام قبل قليل وفد من الكنيسة القبطية باستلام جثمان الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار من مشرحة مستشفى دمنهور، تمهيدا لنقله فى إسعاف لمقر دير الأنبا مقار بوادى النطرون . 
 

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس صلوات جنازة الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس أبو مقار العامر ببرية شيهيت بوادى النطرون، وذلك فى الثانية عشر ظهر اليوم، وذلك بمقر الدير حيث يوارى جثمان الأسقف الراحل الثرى بمقر الدير، وفقا للطقوس الكنسية المتبعة التى تدفن الأساقفة فى أديرتهم التى ترهبنوا فيها، أو الأديرة التى أشرفوا عليها.

 

كانت الكنيسة القبطية قد أكدت أن ملابسات غامضة أحاطت بوفاة الأنبا ابيفانيوس الذى وجد غارقا فى دمائه بالممر الواصل بين قلايته (سكن الراهب) وبين الكنيسة الأثرية التى دأب على صلاة التسبحة فيها، فيما تواصل الجهات الأمنية التحقيق لكشف ملابسات وغموض الحادث الذى أحاط بمقتل الأب الأسقف.

يعتبر الأنبا إبيفانوس أحد تلاميذ القمص متى المسكين، حيث تولى رئاسة الدير عام 2013، حين أبدى الأنبا ميخائيل مطران أسيوط رغبته فى ترك منصبه كرئيس للدير، وذلك نظراً لتقدُّمه فى السن وبسبب صحته (93 عاماً حينها، حيث تم عمل اقتراع سرى فى بطاقة مختومة بخاتم الدير، وتم فرز أصوات الآباء الرهبان بدير أبو مقار (100 راهب)، والتى أدلوا بها فى الدير يوم الأحد 3 فبراير 2013 لانتخاب رئيسا للدير من بينهم.

تم الاقتراع فى حضور سكرتير البابا تواضروس، القمص أنجيلوس، وجاءت نتيجة الفرز اختيار الرهبان للأب الراهب القس إبيفانيوس المقارى بأغلبية الأصوات، حسب بيان قداسة البابا.

وأيَّد هذا الاختيار الأنبا ميخائيل الذى كان  يترأس الدير منذ حوالى 65 عاماً قبل وفاته، وذلك بتزكية مكتوبة استلمها الراهب إبيفانيوس باليد منه، وسَلَّمها بدوره إلى البابا تواضروس.

 

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