مياه القناة: إصلاح خط مياه القنطرة شرق وتطهير محطات أبوعارف وجنيفه بالسويس

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن المهندس أحمد عزب رئيس مياه القناه، إصلاح خط المياه المغذى لمدينة القنطرة شرق الجديدة، والانتهاء من إصلاح الكسر، وضخ المياه لتصل إلى منازل المواطنين، تحت إشراف المهندس محمدعبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية، ومتولى حسن رئيس مركز ومدينة القنطرة، ورئيس المنطقه ونائبه.

وأشارعزب إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال تطهير المروق رقم (2)بمحطة مياه جنيفه الجديده بقطاع مياه السويس، والتعقيم ودخوله الخدمة بواسطة رجال المحطة والإنتهاء من أعمال تطهير أحواض الشبه رقم (1)،(2) بمحطة مياه أبوعارف بواسطة رجال المحطة، والانتهاء من أعمال تطهير أحواض الشبه رقم(2،3)بمحطة مياه أبوعارف الجديدة، بإشراف المهندس خالد عفيفى رئيس قطاع السويس، وعمروالبلتاجي مدير المحطات.