موجز أخبار6.. وزير التموين: إضافة المواليد من 2006 لـ2015 بحد أقصى 3 أفراد

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، وزير التموين يعلن إضافة المواليد من 2006 حتى 2015 بحد أقصى 3 أفراد.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يتم إضافة أكثر من 3 مواليد، موضحا أنه طلب من كل المكاتب استلام كل الأوراق من المواطنين حتى يكون لدينا قاعدة بيانات.

كشف حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، أن وحيد خليلوزيتش وتييرى هنرى خرجا من حسابات اتحاد الكرة لتدريب المنتخب، عقب اجتماع مجلس الجبلاية اليوم.

أسدل الستار على رواية عماد متعب مع الكرة المصرية بعدما أعلن ملك الدقائق القاتلة إعتزال الساحرة المستديرة بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات والأهداف التاريخية التى لاتنسى من ذاكرة كل مشجع مصرى عامة وأهلاوى بصفة خاصة .

يغادر مطار القاهرة بعد غد الخميس أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية متوجهين إلى المدينة المنورة والبالغ عددهم 700 حاج يمثلون حجاج محافظات الجيزة ودمياط، على أن يتوالى سفر أفواج حجاج جمعيات وزارة التضامن الاجتماعي، والبالغ عددهم 12 ألف حاج حتى يوم 14/8/2018 من مطارات "القاهرة وبرج العرب و الغردقة والأقصر وأسوان".

أدى صباح اليوم الثلاثاء، طلاب شهادة إتمام الدراسة لدبلومات المدارس الفنية (صناعى – زراعى – تجارى – فندقي) امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2017/2018.

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار عبد الوهاب حسن عبد الوهاب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق.

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة الدورى العام المصرى فى نسختها رقم "60"، ومنذ انطلاق المسابقة المحلية موسم 1948/1949، وحتى الآن ويهيمن الأهلى على الدرع، حيث توج بـ40 لقبا، فيما فاز الزمالك بـ12 لقبا، ويأتى الإسماعيلى فى المركز الثالث وفاز بثلاثة ألقاب، وتوج كل من المقاولون والمحلة والترسانة والأوليمبي بلقب وحيد.

منذ أن فرضت دول "الرباعى العربى" – مصر والسعودية والإمارات والبحرين- مقاطعة سياسية واقتصادية مع إمارة قطر يوم 5 يونيو من عام 2017 الماضى، بسبب دعمها وتمويلها للجماعات الإرهابية فى المنطقة، ويعمل النظام القطرى على نشر الأكاذيب والمزاعم فى محاولة منه لدحض تهم الإرهاب المتورط فيها.

وافق الدكتور مصطى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد فترة تسجيل البيانات (الخطوة الأولى)، بالموقع الإليكترونى (www.hdb-reservation.com)، وتحويل المقدمات لحجز 2048 وحدة سكنية بمساحات من 110-180 م، وبتشطيبات فاخرة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتنتهى يوم الخميس الموافق 2/8/2018، حيث إنه كان من المقرر أن تنتهى اليوم الثلاثاء 31/7/2018، موضحاً أن ذلك يأتى تلبية لطلبات راغبى الحجز، ممن سجلوا بياناتهم ولم يقوموا بتحويل مقدمات الحجز.

كشفت السفيرة مرفت التلاوى، مدير عام منظمة المرأة العربية، عن تلقيها رسائل تهديد بالقتل من عناصر إخوانية، واصفة العام الذى حكم فيه الإخوان بـ"الأسود".

قاربت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، على الانتهاء من تنسيق طلاب الثانوية العامة بمختلف مراحلها، حيث يتبقى فقط أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق، التى تنطلق بعد تحويلات تقليل الاغتراب، والتى تتزامن أعمالها مع تنسيق الشهادات الفنية.

كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك إلغاء كلمة "تحت المراجعة" فى خانة حالة القيد بالنسبة لمحمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب القلعة البيضاء بعد استيفاء الأوراق الخاصة بقيد اللاعب.

قالت مصادر رفيعة المستوى، إن جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، سلم مبلغ مليون و350 الف جنيه للدكتور محمد عبد الحليم طبيب بشرى قيمة التعويض المستحق له عن فقدانه أسرته بالكامل المكونة من زوجته وأبناءه الاربعة، وذلك بعد أن توصل له الجهاز مؤخرا فى منزله بمركز بسيون الغربية.

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم، بمعاقبة 39 إخوانيا بالسجن المؤبد حضوريا، متورطين فى أحداث عنف بمراكز محافظة المنيا، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، أغسطس 2013.

فى الوقت الذى تتخذ فيه دولة الكويت الشقيقة موقفا محايدا فى الأزمة بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين من ناحية ودولة الإرهاب قطر من ناحية أخرى، ويسعى أميرها الشيخ صباح الأحمد، لتقريب وجهات النظر، تعمل الدوحة من خلف الكواليس لزعزعة أمن واستقرار الكويت.

ذكرت قناة العربية، أن مجلس الوزراء السعودى، سيعقد جلسته الأسبوعية اليوم فى "نيوم" برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

أرسل الاتحاد العربى لكرة القدم خطابا رسميا لنادى الزمالك، لإخطاره بإقامة مباراة الفريق الكروى مع القادسية الكويتى فى ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية والمقرر لها يوم 11 أغسطس المقبل بملعب برج العرب بالإسكندرية.

شارك البرتغالى كريستيانو رونالدو لأول مرة فى تدريبات يوفنتوس التى ضمت مجموعة من اللاعبين الدوليين، فى مدينة تورينو، والذين تخلفوا عن السفر برفقة الفريق الذى يشارك فى الكأس الدولية للأبطال، ومواجهة ريال مدريد الأحد المقبل، استعدادا للموسم الجديد.

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن برنامج الحكومة يهدف إلى الاستفادة من المناطق اللوجستية فى المحافظات، وبدون هذه المكونات لن يكون للتجارة الداخلية تأثير، وهو ما سيتيح السلع بأسعار عادلة.