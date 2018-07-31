موجز أخبار الساعة 1 ظهرا.. الرقابة الإدارية ترصد حالات تهرب جمركى بقيمة 2مليون جنيه بميناء الإسكندرية

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية فى مقدمتها إعلان الرقابة الإدارية عن رصد حالات تهرب جمركى بقيمة 2مليون جنيه بميناء الإسكندرية وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

البابا تواضروس يترأس صلوات تجنيز الأنبا إبيفانيوس.. ويقبل صندوقه باكيًا

وصل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى مقر الكنيسة الأثرية بدير القديس الأنبا مقار فى وادى النطرون ليترأس صلوات تجنيز الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس الدير الذى توفى فجر الأحد بشكل غامض.

النقل: حل مسامير القضبان ليس سببا فى حادث قطار أسوان

نفى محمد عز، المتحدث الإعلامى لوزارة النقل، ما تردد من تصريحات منسوبة للدكتور هشام عرفات، وزير النقل تتعلق بأن حل مسامير القضبان هو السبب فى حادث قطار أسوان وأن الواقعة تمت بفعل فاعل.

الإمام الأكبر يقرر إنشاء مجلس للتعليم الأزهرى قبل الجامعى

وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، على إنشاء مجلس للتعليم الأزهرى قبل الجامعى، فى إطار الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع المعاهد الأزهرية، وإدارة العملية التعليمية، وفقا لأحدث الأساليب العلمية والتربوية، ووضع خطط استراتيجية متكاملة للنهوض بمختلف جوانبها.

رئيس الوزراء يلتقى المبعوث البريطانى للعلاقات التجارية لبحث سبل التعاون

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مجلس الوزراء، أمس، السير جيفري دونالدسون، مبعوث رئيس الوزراء البريطاني للعلاقات التجارية الذي يزور القاهرة على رأس وفد يضم رؤساء ومديري عدد من كبرى الشركات البريطانية، وقد حضر اللقاء وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة، فضلاً عن سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى القاهرة.

شاهد فى دقيقة.. كاميرات المراقبة تكشف 5 جرائم فى شهر أبرزها سفاح شبرا

كشفت كاميرات المراقبة عن 5 جرائم وقادت الشرطة إلى القبض على مرتكبيها، لتصبح من الأشياء التى لا غنى عنها ويجب على كل مواطن تركيبها لرصد أى مجرم وضبطه بسهولة.

التعليم: ضم خمس مدارس جديدة لمجموعة مدارس 30 يونيو

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم، إنه تم ضم باقى مدارس مجموعة منارات القاهرة إلى مدارس 30 يونيو.

القضية الفلسطينية تلقى بظلالها على مؤتمر الشباب ولقاء رئيس الكونجرس اليهودى





تثبت مصردائماً أنها البلد الأكبر الذى لم يتخل عن القضية الفلسطينية والدعم المطلق لتطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

وصول جثمان الأنبا إبيفانيوس إلى دير أبو مقار وبدء صلوات الجناز

وصل منذ قليل، جثمان الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار العامر بوادى النطرون لمقر الدير قادما من مستشفى دمنهور بعد الانتهاء من تشريح الجثة، بناءا على قرار النيابة العامة وذلك عقب ما وجد الأسقف يعانى من جرح فى الرأس أودى بحياته.

قطريليكس: "الحمدين" يبث شائعات لزعزعة استقرار مصر للثأر من طرد الإخوان

تعد مواقع التواصل الاجتماعى مثل "فيس بوك" و"تويتر" وغيرها من الوسائل التى تعتمد عليها قطر فى نشر الشائعات والأكاذيب عن الدولة المصرية، وتتعدى الشائعات المنشورة على السوشيال ميديا الآف حيث كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرا أن مصر واجهت ما يقرب من 21 ألف شائعة فى 3 شهور فقط هدفها إثارة البلبلة فى البلاد، وذلك خلال كلمته بحفل تخرج عدد من الكليات والمعاهد العسكرية، ليلقى الضوء على كم الشائعات والأكاذيب المغلوطة على السوشيال ميديا.

التموين: مهلة أسبوعين للمتخلفين عن إضافة المواليد.. وإجراءات لمنع التكدس

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين ومسئول التواصل الإعلامى، إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا بشأن آليات وضوابط إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، وذلك بداية من غدًا الأربعاء، الأول من أغسطس وحتى 31 أكتوبر المقبل، للمواليد من 1 يناير 2006 وحتى 31 ديسمبر 2015.