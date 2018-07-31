video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31/7/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31/7/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة ـ ارشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الإخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
 
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان، وذلك كما يلى: 
 
 

 مواقيت الصلاة فى القاهرة

 
الفجر 3:34   ص
 
الظهر 12:02 ص
 
العصر 3:38
 
المغرب 6:51
 
العشاء 8:18
 

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

 
الفجر 3:35 ص
 
الظهر 12:06
 
العصر 3:46
 
المغرب 6:57 م
 
العشاء 8:26 م
 
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

 
الفجر 3:28
 
الظهر 11:57 م
 
العصر 3:35 م
 
المغرب 48: 6 م
 
العشاء 8:15 م
 
 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

 
الفجر 3:29 ص
 
الظهر 11:49
 
العصر 3:22 م
 
المغرب 6:35 م
 
العشاء 7:59 م
 
 

 مواقيت الصلاة فى أسوان

 
الفجر 3:43 ص
 
الظهر 11:55 ص
 
العصر 3:22 م
 
المغرب 6:37 م
 
العشاء 7:57
 
 
 

 ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى:
 

مكة

 
الفجر 4:25 ص
 
الظهر 12:27 م
 
العصر 3:45 م
 
المغرب 7:04 م
 
العشاء 8:20 م
 
 
 

المدينة المنورة

 
الفجر 4:17 ص
 
الظهر 12:28 م
 
العصر 3:53 م
 
المغرب 7:11 م
 
العشاء 8:28 م
 
 
 

الرياض

 
الفجر 3:49 ص
 
الظهر 12:00 ص
 
العصر 3:25 م
 
المغرب 7:43 م 
 
العشاء 8:00 م
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

 
الفجر 3:21
 
الظهر 11:47 م
 
العصر 3:22 م
 
المغرب 6:36
 
العشاء 8:01 م
 
 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

 
الفجر 4:19 ص
 
الظهر 12:29 م
 
العصر 3:54 م
 
المغرب 7:08 م
 
العشاء 8:29 م
 
 

 مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

 
الفجر 3:52 ص
 
الظهر 12:34 م
 
العصر 4:18 م
 
المغرب 7:32 م 
 
العشاء 9:04
 
 

مواقيت الصلاة بالكويت

 
الفجر 3:29 ص
 
الظهر 11:55 ص
 
العصر 3:30 م
 
المغرب 6:42 م
 
العشاء 8:09 م
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30/7/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة