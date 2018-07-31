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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:10 م
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"منتجى الدواجن" :10% ارتفاع فى أسعار البيض.. والفراخ تسجل 31 جنيها للكيلو

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:20 م
"منتجى الدواجن" :10% ارتفاع فى أسعار البيض.. والفراخ تسجل 31 جنيها للكيلو دواجن - صورة ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
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كشف نبيل درويش رئيس اتحاد منتجى الدواجن، زيادة سعر كرتونة البيض بنسبة 10 % لترتفع من 33 جنيها تسليم مزرعة يوم 25 يوليو لتسجل 36.5 جنيها يوم 31 يوليو2018، مرجعا ذلك إلى زيادة كبيرة فى تكاليف تربية الأمهات"البياضة".

وفيما يتعلق بأسعار الفراخ، قال درويش لـ"اليوم السابع"، إنها ارتفعت أيضا لتسجل 26 جنيها تسليم مزرعة وتصل للمستهلك بـ 31 جنيها للكيلو، لافتا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة أثر على التداول فكلما ارتفعت الحرارة يتوقف التجار عن استلام الدواجن لارتفاع نسبة الفاقد.

وأكد رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن هناك شح فى إنتاج الدواجن وتراجع كبير فى المعروض الأمر الذى أثر على الأسعار بعكس المتوقع، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن تتراجع الأسعار أو حتى تستقر وذلك مع اتجاه المواطنين لشراء اللحوم الخاصة بالأضاحى وتقليل الطلب على الدواجن لكن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الفاقد وشح المعروض سبب فى إحداث أزمة فى السوق.

 

 


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