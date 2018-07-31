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مناقشة ثلاث مشاريع قوانين..وإعداد 14 تقرير..أبرز إنجازات "زراعة البرلمان"

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:30 ص
مناقشة ثلاث مشاريع قوانين..وإعداد 14 تقرير..أبرز إنجازات "زراعة البرلمان" مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
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أعدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، تقريرا حول إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، وأبرز الموضوعات التى تمت مناقشتها والتقارير التى تم إعدادها، والموضوعات التى تم استدعاء أعضاء الحكومة بشأنها وفى مقدمتها زيادة أسعار توريد بعض المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وفيما يلى نستعرض أبرز ما جاء فى تقرير الانجازات الخاص باللجنة، حيث أعدت اللجنة 14 تقريرا، تسعة منهما بشأن اتفاقيات دولية، وافق عليها مجلس النواب بالجلسة العامة، وذلك للإسهام فى النهوض بالإنتاج الزراعى واستخدام الطاقة الشمسية فى الرى بالمياه الجوفية بالأراضى الجديدة بمشروع المليون ونصف فدان وحماية الثروة الداجنة من انتشار مرض انفلونزا الطيور، واستكمال تنفيذ المراحل والإنشائية للمعامل لتوفير الأمصال واللقاحات والتوسع فى الزراعة بنظام الصوب الزراعية.

وأعدت تقرير أخر بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بتنظيم زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية، كما ناقشت اللجنة فى عدة اجتماعات مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض احكام قانون الصيد رقم 124 لسنة 1983 وقد ابدى ممثلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بعض الملاحظات على مواده ولهذا لم تتمكن اللجنة من أخذ الرأى النهائى على مواده.

ونظرت اللجنة خلال دور الانعقاد على مدار ثلاث اجتماعات مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الزراعة العضوية، وأبدت هيئة سلامة الغذاء اعتراضا على بعض مواده لغياب دورها فى مراقبة المنتجات الزراعية بالأسواق.

كما أعدت اللجنة تقريران عن مشروعى  الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة لمحافظتى الاقصر وأسوان والبحر الأحمر، وعقدت اللجنة خلال دور الانعقاد نحو 82 اجتماعا استغرقت نحو 130 ساعة خصص منها نحو 18 اجتماعا لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى، وأوصت اللجنة بضرورة إادة النظر فى بعض مواد مشروع القانون وطالبت بضرورة تشكيل لجنة فنية قانونية بوزارة الرى للنظر فى الخلافات فى بعض المواد الخلافية بحضور جميع الوزارات المعنية وهى البيئة، الاثار، السياحة النقل، والإسكان، وموافاتها نتائجها حتى تتمكن اللجنة فى بداية دور الانعقاد المقبل من النظر فى جميع مواد مشروع القانون واخذ الرأى النهائى عليه الوصول إلى صيغة توافقية لمواده لعرضه على مجلس النواب.


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