مقتل 4 أشخاص بينهم طفل فى إطلاق نار داخل شقة بنيويورك

(رويترز)

ذكرت الشرطة الأمريكية أن 4 أشخاص، بينهم طفل، قتلوا بالرصاص أمس الاثنين فى شقة بمدينة نيويورك.

وقال ديرموت شى رئيس محققى إدارة شرطة نيويورك فى مؤتمر صحفى إنه جرى العثور على امرأتين ورجل وصبى عمره 5 أعوام متوفين نتيجة جروح ناجمة عن طلق نارى داخل شقة فى حى كوينز، وذلك بعد استدعاء الشرطة وأطقم الطوارئ إلى الموقع بعد قليل من التاسعة مساء.

وأضاف أن الشرطة تحقق فيما إذا كان إطلاق النار قتل أم انتحار.

وتابع "سنسير وراء الأدلة إلى حيث تقودنا لا نريد ترك أى دليل".