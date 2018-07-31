مقتل شخص فى مشاجرة بسبب خلافات سابقة ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص ببولاق الدكرور، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين بسبب خلافات سابقة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص ببولاق الدكرور.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من العاطلين بسبب خلافات سابقة، وأطلق أحدهم أعيرة نارية من فرد خرطوش، مما أسفر عن مقتل أحد المتشاجرين.

وتمكن رجال المباحث من القبض على طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.