مقتل سيدة أفغانية وابنتها على أيدى مُسلحى طالبان بشمال أفقانستان

أ ش أ

أعلن مسئولو الأمن الوطنى الأفغانى، اليوم الثلاثاء، مقتل سيدة وابنتها على أيدى مُسلحى "طالبان" فى إقليم "فارياب" بشمال أفغانستان.

وقال المسئولون، فى بيان الذى أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية، إن مُسلحى "طالبان" أطلقوا النار على السيدة وابنتها، فى وقت مبكر اليوم، فى حى "كوهسيتان"، بعد اتهام السيدة بتورط زوجها بالتعاون مع قوات الانتفاضة الشعبية.

ومن جانبها، لم تُعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومنها حركة "طالبان" على الحادث حتى الآن.

ويأتى هذا الحادث فى ظل التزايد الحاد فى حالات العنف ضد المرأة فى أفغانستان.