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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:29 م
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مقال برويترز: استئناف المساعدات الأمريكية لمصر خطوة صحيحة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:09 م
مقال برويترز: استئناف المساعدات الأمريكية لمصر خطوة صحيحة جهود مكافحة الارهاب
كتبت ريم عبد الحميد
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أشاد كاتب بوكالة رويترز الإخبارية بقرار الولايات المتحدة استئناف المساعدات لمصر ووصفه بالخطوة الصحيحة، مشيرا إلى أنه من مصلحة الولايات المتحدة أن تدعم مصر.

وقال الكاتب الصحفى بروس كليجان فى مقاله بالوكالة الإخبارية، إن دعم واشنطن لمصر سيساعد فى مواجهة الإرهاب، وسيعزز التعاون فى مجالات الأمن والاقتصادى.

وأكد المقال على أن مصر طالما كانت شريكا أمنيا مهما لواشنطن بسبب سيطرتها على قناة السويس وحدودها مع إسرائيل، كما أن عدم الاستقرار فيها سيكون له عواقب كارثية على المنطقة وعلى الولايات المتحدة.

واعتبر أن الدعم الأمريكى الأخير لجهود مصر فى مكافحة الإرهاب فى سيناء واستئناف مناورات النجم الساطع خطوتان فى الاتجاه الصحيح.  وكذلك الحال بالنسبة لقرار الولايات المتحدة بتقديم المساعدات التى بدأت فى أواخر سبعينيات القرن الماضى كاملة دون تعليق أى جزء منها.

ورأى الكاتب أن المساعدات الأمريكية ينبغى أن تشمل  دعم فنى أكبر للعتاد الأمريكية التى تستخدمها مصر فى سيناء والمزيد من التبادلات العسكرية الثنائية بما فى ذلك مشاركة الدروس الأمريكية المستفادة من عمليات مكافحة الإرهاب فى العراق وأفغانستان وسوريا.

 


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