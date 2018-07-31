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معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 09:59 ص
معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء ، إنفوجراف، عن توصيات المؤتمر الوطني السادس للشباب. 
 
تضمنت هذه التوصيات إعلان عام 2019 عامًا للتعليم وإطلاق المشروع القومي لتطوير نظام التعليم الجديد وتخصيص 20 % من المنح الدراسية داخل وخارج مصر لكوادر التربية والتعليم لمدة 10 سنوات وإنشاء مركز وتدريب المعلمين للتعليم الفني طبقًا للمعايير الدولية وإنشاء هيئة اعتماد جودة برامج التعليم وفقا للمعايير الدولية.
 
كما تم تكليف مجلس الوزراء بربط خطط الجامعات باحتياج الدولة وتكليف مجلس الوزراء بإعداد خطة لعودة الأنشطة الرياضية والثقافية.
 
معلومات مجلس الوزراء
 
 

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